Erdoğan: CHP, FETÖ'nün desteğiyle seçim kazanma hesabı yapan bir ekibin tasallutu altında

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'da toplu açılış töreninde konuştu. Yerel seçimlerin önemine işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye, 31 Mart günü hayati önemde bir seçim yaşayacak. 31 Mart'ta vatanımızın geleceği adına çok kritik bir karar vereceksiniz. Türkiye'nin bekası, milletimizin huzuru, evlatlarımızın geleceği için 31 Mart seçimlerinden AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak dosta güven, düşmana korku salacak tarihi bir zaferle çıkmak istiyoruz. Ülkemize kurulmaya çalışılan tuzağı bozmamız gerekiyor."

Konuşmasında CHP'ye yüklenen Erdoğan, "Biz CHP gibi 3-5 fazla oy almak için Pensilvanya'daki o şartalatan, Kandil'deki terör ağalarına taşeronluk yapmıyoruz" dedi.

#CANLI: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'da toplu açılış töreninde konuşuyor https://t.co/6ktY1FZB0b — AA Canlı (@AACanli) 17 февраля 2019 г.

Erdoğan'an açıklamalarından satır başları şöyle:

'BAY KEMAL MEHMETÇİĞİMİ HEP KÜÇÜKSEDİ'

- Bizim rotamızı siz çiziyorsunuz. İstikametimizi yine siz belirliyorsunuz. Biz CHP gibi 3-5 fazla oy almak için Pensilvanya'daki o şartalatan, Kandil'deki terör ağalarına taşeronluk yapmıyoruz. Biz laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın, Türkiye'nin hedefleriyle buluşturmanın gayretindeyiz. Konuştuğumuz zaman da CHP'nin başındaki zat gibi yalanla değil, yatırımlarımızla, projelerimizle konuşuyoruz.

— Şu anda Bay Kemal'in en büyük özelliği nedir; yalan. Onun için de açtığım bütün davaları kazanıyorum. Biliyorsunuz birisinden 1.5 milyon, birisinden 1 milyon. İnşallah şimdi onları aldıktan sonra da hemen Mehmetçik Vakfımıza onu hibe edeceğiz. Çünkü Bay Kemal benim Mehmetçiğimi hep küçümsemiştir. Hiçbir zaman vatansever bir tutum göstermemiştir.

'YANINDA ADI İYİ OLAN BİR PARTİ, SAADET OLAN BİR PARTİCİK VAR'

© AA / Murat Kula Erdoğan: Bay Kemal, ben senin cumhurbaşkanın olmaya meraklı değilim

- Kandil'deki teröristler ona talimat veriyorlar. Yanında adı İYİ olan bir parti, Saadet olan bir particik var. Bunlar dörtlü çete Cumhur İttifakı'na karşı birleşiyor.

— HDP'nin kongrelerinde bizim İstiklal Marşımız bile okunmaz. İstiklal Marşı'nı dahi okumayanlarla Bay Kemal sen nasıl kol kola giriyorsun, İYİ Parti sen nasıl bunlarla kol kola giriyorsun, Saadet sen nasıl kol kola giriyorsun? Bunlar, kongrelerinde benim şu güzel bayrağımı dahi astırmayanlardır.

— Bizim farkımızı görmek isteyen gelsin Afyonkarahisar'a baksın. CHP Ankara'da rant kavgası verirken, biz insanımızla kucaklaşıyoruz. Karşımızda zillet, illet ittifakı var. Biz Afyon'da 1 milyar 172 milyonu aşan hizmetin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz.

'KAPALI KAPILAR ARDINDA 'AL GÜLÜM VER GÜLÜM PAZARLIĞI'

© Fotoğraf : İHA Kılıçdaroğlu'ndan ittifak eleştirilerine yanıt

- 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi yine ülkemizde çok büyük bir siyaset mühendisliği yapılıyor. CHP ile Pensilvanya, adı İyi olan parti ile bölücü örgütün siyasi uzantısı, 'zillet ittifakı' şemsiyesi altında bir araya getiriliyor. Normal şartlarda sokakta yolları dahi kesişmeyecek partiler, kapalı kapılar ardında 'al gülüm ver gülüm' pazarlığına girebiliyor.

— Ülkemizdeki muhalefetin kalitesi adına üzüntülüyüz. 31 Mart sonuçları inşallah ülkemizin CHP'den kurtuluşunun başlangıcı olacaktır. 31 Mart siyaset mühendisliklerinin bir kez daha hüsrana uğradığı gün olacaktır.

— Bugün CHP, ülkemizin gördüğü en alçak ihanet çetesi FETÖ'nün desteğiyle seçim kazanma hesabı yapan bir ekibin tasallutu altındadır. Bugün CHP, milletimizi PKK ile tehdit edenlerin desteğine bel bağlamış bir zihniyetin işgali altındadır.