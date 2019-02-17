Erdoğan: CHP, FETÖ'nün desteğiyle seçim kazanma hesabı yapan bir ekibin tasallutu altında

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'da toplu açılış töreninde konuştu. Yerel seçimlerin önemine işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:
Konuşmasında CHP'ye yüklenen Erdoğan, "Biz CHP gibi 3-5 fazla oy almak için Pensilvanya'daki o şartalatan, Kandil'deki terör ağalarına taşeronluk yapmıyoruz" dedi.
#CANLI: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'da toplu açılış töreninde konuşuyor https://t.co/6ktY1FZB0b— AA Canlı (@AACanli) 17 февраля 2019 г.
Erdoğan'an açıklamalarından satır başları şöyle:
'BAY KEMAL MEHMETÇİĞİMİ HEP KÜÇÜKSEDİ'
— Şu anda Bay Kemal'in en büyük özelliği nedir; yalan. Onun için de açtığım bütün davaları kazanıyorum. Biliyorsunuz birisinden 1.5 milyon, birisinden 1 milyon. İnşallah şimdi onları aldıktan sonra da hemen Mehmetçik Vakfımıza onu hibe edeceğiz. Çünkü Bay Kemal benim Mehmetçiğimi hep küçümsemiştir. Hiçbir zaman vatansever bir tutum göstermemiştir.
'YANINDA ADI İYİ OLAN BİR PARTİ, SAADET OLAN BİR PARTİCİK VAR'
— HDP'nin kongrelerinde bizim İstiklal Marşımız bile okunmaz. İstiklal Marşı'nı dahi okumayanlarla Bay Kemal sen nasıl kol kola giriyorsun, İYİ Parti sen nasıl bunlarla kol kola giriyorsun, Saadet sen nasıl kol kola giriyorsun? Bunlar, kongrelerinde benim şu güzel bayrağımı dahi astırmayanlardır.
— Bizim farkımızı görmek isteyen gelsin Afyonkarahisar'a baksın. CHP Ankara'da rant kavgası verirken, biz insanımızla kucaklaşıyoruz. Karşımızda zillet, illet ittifakı var. Biz Afyon'da 1 milyar 172 milyonu aşan hizmetin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz.
'KAPALI KAPILAR ARDINDA 'AL GÜLÜM VER GÜLÜM PAZARLIĞI'
— Ülkemizdeki muhalefetin kalitesi adına üzüntülüyüz. 31 Mart sonuçları inşallah ülkemizin CHP'den kurtuluşunun başlangıcı olacaktır. 31 Mart siyaset mühendisliklerinin bir kez daha hüsrana uğradığı gün olacaktır.
— Bugün CHP, ülkemizin gördüğü en alçak ihanet çetesi FETÖ'nün desteğiyle seçim kazanma hesabı yapan bir ekibin tasallutu altındadır. Bugün CHP, milletimizi PKK ile tehdit edenlerin desteğine bel bağlamış bir zihniyetin işgali altındadır.
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