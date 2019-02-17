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17:23 17 Şubat 2019
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    Seçim-Oy pusulası

    CHP'den Braille alfabeli oy pusulası teklifi

    © AFP 2018 / Arşiv
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (218)
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    CHP, görme engelli seçmenlerin Braille alfabesiyle hazırlanmış oy pusulası, şablon ya da farklı yöntemlerle refakatçi olmadan gizli oy kullanabilmeleri için yasa teklifi verdi.

    CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifi, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'da değişiklik yapıyor.

    24 Haziran, oy, seçim
    © REUTERS / Sertac Kayar
    Yerel seçimlerde ilk kez tek zarf kullanılacak: Amaç geçersiz oyları engellemek
    Teklif, Yüksek Seçim Kurulu'nun, görme engelli seçmenlerden isteyenlerin, Braille alfabesiyle hazırlanmış oy pusulası, şablon veya benzeri yöntemlerle gizli oy kullanabilmelerine yönelik önlemleri almasını öngörüyor.

    Teklifin gerekçesinde, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un engellilerin seçimlerde, akrabalarından birinin, akrabası yoksa herhangi bir seçmenin yardımıyla oyunu kullanabilmesine olanak sağladığına ancak 'gizlilik' ilkesini ihlal ettiği vurgulandı.

    Gerekçede, şu ifadelere yer verildi:

    "Uygulanan yöntem özel olarak görme engelli yurttaşlarımız açısından da gerçek siyasi tercihlerine göre oy verememe gibi potansiyel bir tehlike de içermektedir. Oy kullanırken kendisine refakat eden akraba ya da diğer seçmenin, görme engelli yurttaşın tercihine uygun olarak oy kullanıp kullanmadığı bilinememektedir. Kanun teklifimizle ile görme engelli yurttaşlarımızın, seçimlerde oylarını gizli ve güvenli bir şekilde kullanabilmelerine olanak sağlanması hedeflenmektedir. Teklifimiz yasalaşırsa, Yüksek Seçim Kurulu isteyen görme engelli yurttaşlarımızın oy kullanacakları sandıklarda, Braille alfabesi ile hazırlanmış oy pusulası, şablon ya da farklı yöntemlerle refakatçi olmadan gizli oy kullanmalarını sağlamak üzere gerekli önlemleri alacaktır."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (218)

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    Etiketler:
    Braille alfabesi, oy pusulası, 2019 yerel seçimleri, CHP, Özgür Özel, Engin Altay, Engin Özkoç, Türkiye
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