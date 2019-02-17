Özhaseki'den 'Kayseri'de senden önce kim vardı belediyede?' sorusuna yanıt: Selçuklular

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki, göreve geldiğinde şehre 13 millet bahçesi yapacaığını söyledi, "Ankara yemyeşil olacak" dedi. Uzun yıllar Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığını söyleyen Özhaseki, "Diyorlar ki 'Kayseri'de senden önce kim vardı belediyede?', 'Selçuklular' diyorum" ifadesini kullandı.

AK Partili Özhaseki, yerel seçime yönelik çalışmaları kapsamında, Keçiören Estergon Kalesi'nde Berberler Odası üyeleriyle bir araya geldi.

Programda Özhaseki'ye, AK Parti Keçiören Belediye Başkanı adayı Turgut Altınok da eşlik etti. Burada konuşan Özhaseki, 1994'te Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na başladığını anımsatarak, şunları söyledi:

"Vatandaş oyumuzu artırdı. Biraz biz de sevindik, 2 oldu. 3'üncüye geldiğimizde oyumuz yüzde 70'e çıktı. Demek ki 'Herkes istiyor babacığım, ben bir daha yapayım' dedim. 4'e, 5'e tamamladık ama bayağı uzun oldu. Bazen diyorlar ki 'Kayseri'de senden önce kim vardı belediyede?' 'Selçuklular vardı' diyorum. O kadar uzun sürdü bizimki. Geçmişe doğru gittiğimizde epeyce bir yıl belediyecilik yaptım."

'ALLAH O SARI YELEKLİLERDEN VERMESİN'

© AA / Ergün Haktanıyan Özhaseki: Cumhurbaşkanımız eski başkanları bir yerlerde değerlendirecek, kafasına yazıyor

Belediye başkanlığından ayrılırken herkesle helalleştiğini söyleyen Özhaseki, "'Paris'te bir şey var da bizim şehrimizde yoksa bir belediye hizmeti söyleyin' dedim. Elhamdülillah, hiç kimse 'Paris'te şu belediye hizmeti var, sen niye bunu vermedin' diyemedi" dedi.

Programa katılan birinin "Paris'te sarı yelekliler var başkanım" demesi üzerine Özhaseki, "Sarı yelekliler yok bizde çok şükür. Allah o sarı yeleklilerden vermesin. Onlardan çok çekti bu memleket zaten. İsyancılardan çok çekti" diye karşılık verdi.

'ANKARA YEMYEŞİL OLACAK'

Ankara'da 13 millet bahçesi yapılacağını aktaran Özhaseki, "Ben belediye başkanlığı yaptığım yerde 6 tane park vardı işgalliydi, bin 200 tane park yaptım. Bu 13 millet bahçesi tam 12 milyon 960 bin metrekare. Ankara yemyeşil olacak. Bunları yapacağız Allah'ın izniyle biz" diye konuştu.