PKK/KCK operasyonu: 735 gözaltı

İçişleri Bakanlığı'nca, kitlesel eylem hazırlığında olan PKK/KCK üyeleri ve destekçilerine yönelik operasyonlarda 735 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı PKK/KCK üyeleri ve destekçilerine yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Bakanlık açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

"15 Șubat 1999 tarihinde teröristbașının yakalanarak ülkemize getirilișini protesto etmek amacıyla ve 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi kaos çıkarmaya yönelik kitlesel eylem hazırlığında olan PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik operasyonlar düzenlendi. 156 operasyonda 685 șahıs gözlatına alınırken, protesto eylemi yapan 50 șahıs da yakalandı. 15 Șubat kapsamında gözaltına alınarak yakalanan toplam şüpheli sayısı ise 735 oldu.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda; 6 adet uzun namlulu silah, 32 adet av tüfeği, 14 adet ağır silah mühimmatı, 19 adet tabanca (6'sı kurusıkı), 3 bin 441 adet muhtelif mühimmat/fişek, 1 adet el bombası 20 kg TNT, 225 kg amonyum nitrat, 16 adet mayın/EYP düzeneği ele geçirildi. Gözaltına alınanlardan 61'i tutuklanırken, 226'sı serbest bırakıldı. 448 şüpheli hakkında ise adli işlemler devam ediyor."