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19:06 17 Şubat 2019
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    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan: Bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getiriyoruz, askerliği gençlerimiz için bir yük olmaktan kurtarıyoruz

    © AA / Ali Atmaca
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir mitinginde yaptığı konuşmasında yeni askerlik sistemiyle ilgili açıklamalarda bulunarak "Bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getiriyoruz, askerliği gençlerimiz için bir yük olmaktan kurtarıyoruz" dedi.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Abdullah Coşkun
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    ​Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

    "Hükümete geldiğimizde satın alma paritesine göre 17. olan Türkiye'yi 13'üncülüğe yükselttik. Yıl sonunda bu 12 olacak. Hayat kalitesini artırdık. Balıkesirde son 16 yılda toplam 27 katrilyon lirayı aşan yatırım yaptık. Bay Kemal gibi patlıcan, domates, sivri biberciler çok çıkacak.

    İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir kuzey ve batı kavşağı arasındaki kısmıyla Akhisar ve Saruhanlı kavşakları arasındaki bölümünü önümüzdeki ay trafiğe açıyoruz.

    'BALIKESİR HAVALİMANI YIL İÇİNDE HİZMETE AÇILACAK'

    Buradan bir müjde vermek istiyorum, Bay Kemal ne verir bilmiyorum. Mahkemeleri durmadan kazanıyorum. Biz de bunu Mehmetçik Vakfı'na hibe ederiz. Bu yıl içinde havalimanımızı hizmete açıyoruz. Böylece uçak yolculuğu için Edremit'e kadar gitmek zorunda kalınmayacak.

    Kaz Dağları'nda Unesco standartlarında bir jeopark kuruyoruz.

    Muharrem İnce
    © Fotoğraf : DHA
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    Patlıcan yüzde 50 indi, domates patates hepsi inmeye başladı. Daha da inecek. Bütün mesele bu oyunu bozmak, biz bu oyunu da bozduk. Kıymada ithalin önünü açtık 28 liraya indi. Benim milletime ne zaman bu oyunlar oynanırsa, anında tepelerine bineriz. Çadır marketleri açmaya başladık, bu devam edecek. Seçimden sonra esnafla, KESK ve Tarım Kredi beraber bu işi daha da genişleteceğiz.

    Askerlik sistemiyle ilgili yeni sistemde lisan ve lisans üstü için belirlenecek sayıda 12 aylık yedek subaylık devam ediyor. 2 yıllık meslek yüksek okul mezunları için ihtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getiriyoruz. İki aylık eğitimleri döneminde harçlık verilecek. 10 aylık kıta döneminde maaş ödenecek. Lise ve altı mezunlar için 6 ay+6 ay askerlik uygulaması getiriyoruz. Dövizle askerlik uygulaması sürecek. Bedelli askerlik uygulamasını belirli bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz. Eğitim durumuna bakılmaksızın herkes bedelli askerlik yapabilecek. Askerliği, gençlerimiz için bir yük olmaktan kurtarıyoruz.

    Kurumlarımızın yaptıkları hesaplamalar, bedelli askerlikten gelen kaynağın eğitim dönemleri dışında tamamı maaşlı hale gelen diğer görevlilerin maliyetlerini ziyadesiyle karşılayacağını gösteriyor.

    'İSTANBUL-İZMİR OTOYOLUNDA YENİ BÖLÜM AÇILIYOR'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Ali Atmaca
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    Hükümete geldiğimizde satın alma paritesine göre 17. olan Türkiye'yi 13'üncülüğe yükselttik. Yıl sonunda bu 12 olacak. Hayat kalitesini artırdık. Balıkesirde son 16 yılda toplam 27 katrilyon lirayı aşan yatırım yaptık. Bay Kemal gibi patlıcan, domates, sivri biberciler çok çıkacak.

    İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir kuzey ve batı kavşağı arasındaki kısmıyla Akhisar ve Saruhanlı kavşakları arasındaki bölümünü önümüzdeki ay trafiğe açıyoruz.

    'BALIKESİR HAVALİMANI YIL İÇİNDE HİZMETE AÇILACAK'

    Buradan bir müjde vermek istiyorum, Bay Kemal ne verir bilmiyorum. Mahkemeleri durmadan kazanıyorum. Bİz de bunu Mehmetçik Vakfı'na hibe ederiz. Bu yıl içinde havalimanımızı hizmete açıyoruz. Böylece uçak yolculuğu için Edremit'e kadar gitmek zorunda kalınmayacak.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Halil Sağırkaya
    Erdoğan: Çipras'a dedim ki, 'Bak bizden Ruhban Okulu'nu istiyorsunuz, gelin Fethiye Camii'ni açalım'
    Kaz Dağları'nda Unesco standartlarında bir jeopark kuruyoruz.

    'FİYATLAR DAHA DA İNECEK'

    Patlıcan yüzde 50 indi, domates patates hepsi inmeye başladı. Daha da inecek. Bütün mesele bu oyunu bozmak, biz bu oyunu da bozduk. Kıymada ithalin önünü açtık 28 liraya indi. Benim milletime ne zaman bu oyunlar oynanırsa, anında tepelerine bineriz. Çadır marketleri açmaya başladık, bu devam edecek. Seçimden sonra esnafla, KESK ve Tarım Kredi beraber bu işi daha da genişleteceğiz."

    Etiketler:
    Konuşma, miting, düzenleme, seçimler, bedelli askerlik, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir
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