AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Sokaklarda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yıldırım, Kadıköy ziyaretinde Barlar Sokağı'ndan geçti.

Bu sırada bir barda oturan gençlere, "Afiyet olsun" diye seslenen Yıldırım'a gençler teşekkür etti.

Yıldırım barlar sokağını ziyaret etti: Afiyet olsun gençler https://t.co/A7nRE5Nlii pic.twitter.com/MU9N9g98Zb — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 17, 2019

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