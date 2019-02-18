Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 1.5 saat cenazeyi nasıl beklettin?

Cumhuriyet'ten Hakan Dirik'in haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'yle yapılan ittifakın yanı sıra HDP'li seçmenlerle yakınlaşmaları üzerinden yapılan eleştirilere, 'sandıkta tüm seçmenlerle ittifak' söylemiyle yanıt verdi. CHP lideri, "Bizi ‘şununla bununla ittifak yaptınız' diye eleştiriyorlar. Sandıkta tüm seçmenlerimizle ittifak yapıyoruz. AK Partili kardeşlerim, vereceksin kardeşim, CHP'ye oy vereceksin. Hep birlikte Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız" diye konuştu.
Kılıçdaroğlu, aday tanıtım toplantısının ardından, vatandaşların 'Karantina Meydanı' diye adlandırdığı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nın açılışını gerçekleştirdi.
"2 tane 15 Temmuz var. Biri halkın 15 Temmuz'u biri de Saray'ın 15 Temmuz'u. Biz halkın 15 Temmuz'una ‘evet' Saray'ınkine ‘hayır' diyoruz" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz'dan sonra Binali Yıldırım imzasıyla genelge çıktı. Ona göre Türkiye genelinde 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için yardım yapılacaktı. Kampanyalar açıldı, banka kayıtları verildi. Toplanan paralar ne oldu? 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için toplanan milyonlarca lira ne oldu" diye sordu.
'BEYEFENDİ ORTADA YOK'
Erdoğan: Biz arkadaşlarımla Kartal'da ölen vatandaşlarımızın cenazelerine katıldık. Bay Kemal siz neredeydiniz? Sadece geçenlerde istifa etmiş olan Akif Hamzaçebi vardı. Sen neredesin?https://t.co/uOwbitMnZJ pic.twitter.com/Lh9eLIfNYA— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 16, 2019
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