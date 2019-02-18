Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 1.5 saat cenazeyi nasıl beklettin?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kartal'da çöken binada hayatını kaybeden vatandaşların cenaze törenine katılan ve kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Sen 1.5 saat cenazeyi nasıl beklettin? 1.5 saat musalla taşında cenaze bekliyor beyefendi ortada yok” ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'ten Hakan Dirik'in haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'yle yapılan ittifakın yanı sıra HDP'li seçmenlerle yakınlaşmaları üzerinden yapılan eleştirilere, 'sandıkta tüm seçmenlerle ittifak' söylemiyle yanıt verdi. CHP lideri, "Bizi ‘şununla bununla ittifak yaptınız' diye eleştiriyorlar. Sandıkta tüm seçmenlerimizle ittifak yapıyoruz. AK Partili kardeşlerim, vereceksin kardeşim, CHP'ye oy vereceksin. Hep birlikte Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, partisinin İzmir adaylarının tanıtımı için Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile yeni aday Tunç Soyer birlikte katıldı. Toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, Kocaoğlu'nu ayakta alkışlatırken, gerçekleştirdiği projelerini de övdü. AK Parti'nin İzmir adayı Nihat Zeybekci'nin 'ithal aday' olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Baktılar İzmir'den istedikleri gibi bir kişi çıkmıyor. Ne yaptılar? Dışarıdan ithal aday getirdiler. İthal belediye başkanıyla devasa bir İzmir yönetilir mi? İzmir'i yönetecek kişinin İzmir'in kültürüne sahip olması lazım. İzmir'i yönetecek kişinin, İzmirli olması, kentin tarih ve dokusuna sahip çıkması lazım" dedi.

Kılıçdaroğlu, aday tanıtım toplantısının ardından, vatandaşların 'Karantina Meydanı' diye adlandırdığı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nın açılışını gerçekleştirdi.

"2 tane 15 Temmuz var. Biri halkın 15 Temmuz'u biri de Saray'ın 15 Temmuz'u. Biz halkın 15 Temmuz'una ‘evet' Saray'ınkine ‘hayır' diyoruz" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz'dan sonra Binali Yıldırım imzasıyla genelge çıktı. Ona göre Türkiye genelinde 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için yardım yapılacaktı. Kampanyalar açıldı, banka kayıtları verildi. Toplanan paralar ne oldu? 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için toplanan milyonlarca lira ne oldu" diye sordu.

'BEYEFENDİ ORTADA YOK'

Erdoğan: Biz arkadaşlarımla Kartal'da ölen vatandaşlarımızın cenazelerine katıldık. Bay Kemal siz neredeydiniz? Sadece geçenlerde istifa etmiş olan Akif Hamzaçebi vardı. Sen neredesin?https://t.co/uOwbitMnZJ pic.twitter.com/Lh9eLIfNYA — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 16, 2019

Kartal'da çöken binada yaşamını yitirenlerin için düzenlenen cenaze töreninin Erdoğan'ın katılımı nedeniyle geciktirilmesine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Kartal'da çok acı bir olay yaşandı. Beyefendi, çöken binada hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katılmış. Orada konuşuyor, bir arkadaşımızın ismini veriyor ondan başka kimse gelmedi diyor. Genel Başkan Yardımcılarımız var, Ekrem İmamoğlu var. Ama onları görmüyor. Sen 1.5 saat cenazeyi nasıl beklettin? 1.5 saat musalla taşında cenaze bekliyor beyefendi ortada yok" dedi.

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