Kayıt
08:00 18 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 1.5 saat cenazeyi nasıl beklettin?

    © AA / Murat Kaynak
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 01

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kartal'da çöken binada hayatını kaybeden vatandaşların cenaze törenine katılan ve kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Sen 1.5 saat cenazeyi nasıl beklettin? 1.5 saat musalla taşında cenaze bekliyor beyefendi ortada yok” ifadesini kullandı.

    Cumhuriyet'ten Hakan Dirik'in haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'yle yapılan ittifakın yanı sıra HDP'li seçmenlerle yakınlaşmaları üzerinden yapılan eleştirilere, 'sandıkta tüm seçmenlerle ittifak' söylemiyle yanıt verdi. CHP lideri, "Bizi ‘şununla bununla ittifak yaptınız' diye eleştiriyorlar. Sandıkta tüm seçmenlerimizle ittifak yapıyoruz. AK Partili kardeşlerim, vereceksin kardeşim, CHP'ye oy vereceksin. Hep birlikte Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız" diye konuştu.

    Nihat Zeybekci
    © Fotoğraf : İHA
    Zeybekci'den Kılıçdaroğlu'na 'ithal aday' tepkisi: Böyle bir şeyi tartışmak siyasette ilkesizliktir
    Kılıçdaroğlu, partisinin İzmir adaylarının tanıtımı için Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile yeni aday Tunç Soyer birlikte katıldı. Toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, Kocaoğlu'nu ayakta alkışlatırken, gerçekleştirdiği projelerini de övdü. AK Parti'nin İzmir adayı Nihat Zeybekci'nin 'ithal aday' olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Baktılar İzmir'den istedikleri gibi bir kişi çıkmıyor. Ne yaptılar? Dışarıdan ithal aday getirdiler. İthal belediye başkanıyla devasa bir İzmir yönetilir mi? İzmir'i yönetecek kişinin İzmir'in kültürüne sahip olması lazım. İzmir'i yönetecek kişinin, İzmirli olması, kentin tarih ve dokusuna sahip çıkması lazım" dedi.

    Kılıçdaroğlu, aday tanıtım toplantısının ardından, vatandaşların 'Karantina Meydanı' diye adlandırdığı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nın açılışını gerçekleştirdi.

    "2 tane 15 Temmuz var. Biri halkın 15 Temmuz'u biri de Saray'ın 15 Temmuz'u. Biz halkın 15 Temmuz'una ‘evet' Saray'ınkine ‘hayır' diyoruz" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz'dan sonra Binali Yıldırım imzasıyla genelge çıktı. Ona göre Türkiye genelinde 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için yardım yapılacaktı. Kampanyalar açıldı, banka kayıtları verildi. Toplanan paralar ne oldu? 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için toplanan milyonlarca lira ne oldu" diye sordu.

    'BEYEFENDİ ORTADA YOK'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Halil Sağırkaya
    Erdoğan: Çipras'a dedim ki, 'Bak bizden Ruhban Okulu'nu istiyorsunuz, gelin Fethiye Camii'ni açalım'
    Kartal'da çöken binada yaşamını yitirenlerin için düzenlenen cenaze töreninin Erdoğan'ın katılımı nedeniyle geciktirilmesine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Kartal'da çok acı bir olay yaşandı. Beyefendi, çöken binada hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katılmış. Orada konuşuyor, bir arkadaşımızın ismini veriyor ondan başka kimse gelmedi diyor. Genel Başkan Yardımcılarımız var, Ekrem İmamoğlu var. Ama onları görmüyor. Sen 1.5 saat cenazeyi nasıl beklettin? 1.5 saat musalla taşında cenaze bekliyor beyefendi ortada yok" dedi.

    Etiketler:
    Konuşma, eleştiri, cenaze, Cumhurbaşkanlığı, CHP, AK Parti, Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Kartal, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Tayland'da 'Cobra Gold' tatbikatı
    Yılan kanı ve canlı akrep: Cobra Gold askeri tatbikatından şaşırtıcı kareler
    Karikatür
    Zaharova, 'Maduro'cuları' tehdit eden Bolton'a kendi fotoğrafını hatırlattı
    infografik
    Rusya-Türkiye-İran üçlü zirvesi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet