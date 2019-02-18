Kurtalan Ekspres: Biz Atatürkçü adamlarız

Kurtalan Ekspres'in en eski üyesi ve grubun bas gitaristi Ahmet Güvenç, gündeme dair yorumlarda bulundu. Güvenç, "Başka Türkiye yok. Kim bu işi doğru yapacaksa onun gelmesi lazım. Başka çaresi yok Türkiye'nin. Birbirini ayrıştırmanın da bir hayrı yok" ifadesini kullandı.

Yarım asra yakın geçmişiyle Türk rock tarihinin en köklü topluluklarından Kurtalan Ekspres'in yeni albümü 'Sessiz Çığlık' yayımlandı.

Cumhuriyet'ten Orhan Atmış, Kurtalan Ekspres'in yeni albümünü müzik yaşamı 50 yıla ulaşan bas gitarist Ahmet Güvenç ve klavyeci Bülent Güven ile konuştu.

Buna göre iki isim de albümü özetleyen şarkı olarak 'Mabera'yı gösteriyor. Güvenç, şarkının anlamını "Biz dünyayı ayrıştırmaya gelmedik, biz dünyayı birleştirmeye geldik" şeklinde açıkladı ve "Vermek istediğimiz mesaj, sanatın herkes için olduğudur" diye konuştu.

İki isim de toplumsal konulara değinmenin dünden bugüne sorumluluk olduğunu söyledi. Güvenç, "‘Arkadaşım Eşek'in sözlerinde bile sorumluluk vardı. O zaman öyle söyleyince anlaşılan şeyleri, şimdi direkt söylemek gerekiyor" derken, Güven ise "İnsanlar sanatçının toplumu bir yerden bir yere taşıyabileceğini unuttu artık. Şaka gibi bir durum. Müzik kanallarına bakalım, size mesaj verebilecek bir tane şarkı bulamayız" şeklinde konuştu.

Güven sözlerini şöyle sürdürdü:

- Eğer rock'çıyım diyorsanız, dışarıdaki ağacın bir dalı kırılsa, sizin buna karşı bir sorumluluğunuz olduğunu bilmeniz lazım. Bu bir hayat tarzı, muhalif olmanız lazım. Bu, kendi oy verdiğiniz kişiye muhalefet etmenizle başlar.

Bu noktada Atmış, muhalefet etmenin getirdiği riskleri sordu. Örneğin, konser verememe düşüncesinin insanları etkiliyor olabileceğiyle ilgili olarak Güvenç, "Biz ona katılmıyoruz. Gazdan Adam Festivali'ne katılmıştık biz (Gezi Direnişi sırasında polisin göstericilere müdahalesini protesto etmek için Kadıköy'de yapılan festival). Çıktıktan sonra bizim 6 ay boyunca bütün konserlerimizi iptal ettiler. Orada direndik, şimdi ayda 10 konser veriyoruz" dedi.

Yoğun konser temposu hakkında Ahmet Güvenç, "Göğe Selam 1'den bu yana 1300'e yakın konser verdik. İlgi hiç azalmıyor. İlgi azalmadığı gibi konserlerin sonundaki Atatürk'le ilgili konuşmalarımız seneler geçtikçe daha fazla ilgi görmeye başladı. Bizim misyonumuzun bir kısmı da o. Biz Atatürkçü adamlarız" dedi.

Bu ilgi artışının nedeni için ise "Artık insanların akılları başlarına gelmeye başladı" yorumunu yapan Güvenç, "Başka Türkiye yok. Kim bu işi doğru yapacaksa onun gelmesi lazım. Başka çaresi yok Türkiye'nin. Birbirini ayrıştırmanın da bir hayrı yok" diye ekledi.