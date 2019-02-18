Kayıt
08:00 18 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Kurtalan Ekspres

    Kurtalan Ekspres: Biz Atatürkçü adamlarız

    © Fotoğraf : Instagram
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Kurtalan Ekspres'in en eski üyesi ve grubun bas gitaristi Ahmet Güvenç, gündeme dair yorumlarda bulundu. Güvenç, "Başka Türkiye yok. Kim bu işi doğru yapacaksa onun gelmesi lazım. Başka çaresi yok Türkiye'nin. Birbirini ayrıştırmanın da bir hayrı yok" ifadesini kullandı.

    Yarım asra yakın geçmişiyle Türk rock tarihinin en köklü topluluklarından Kurtalan Ekspres'in yeni albümü 'Sessiz Çığlık' yayımlandı.

    Cumhuriyet'ten Orhan Atmış, Kurtalan Ekspres'in yeni albümünü müzik yaşamı 50 yıla ulaşan bas gitarist Ahmet Güvenç ve klavyeci Bülent Güven ile konuştu.

    Nevra Serezli
    © Fotoğraf : Youtube
    Nevra Serezli, Sabah'a konuştu: Atatürkçü bir insanım
    Buna göre iki isim de albümü özetleyen şarkı olarak 'Mabera'yı gösteriyor. Güvenç, şarkının anlamını "Biz dünyayı ayrıştırmaya gelmedik, biz dünyayı birleştirmeye geldik" şeklinde açıkladı ve "Vermek istediğimiz mesaj, sanatın herkes için olduğudur" diye konuştu.

    İki isim de toplumsal konulara değinmenin dünden bugüne sorumluluk olduğunu söyledi. Güvenç, "‘Arkadaşım Eşek'in sözlerinde bile sorumluluk vardı. O zaman öyle söyleyince anlaşılan şeyleri, şimdi direkt söylemek gerekiyor" derken, Güven ise "İnsanlar sanatçının toplumu bir yerden bir yere taşıyabileceğini unuttu artık. Şaka gibi bir durum. Müzik kanallarına bakalım, size mesaj verebilecek bir tane şarkı bulamayız" şeklinde konuştu.

    Güven sözlerini şöyle sürdürdü: 

    Mustafa Kemal Atatürk
    © Fotoğraf : TSK
    'Atatürk'ün mirası kiraya çıkacak'
    - Eğer rock'çıyım diyorsanız, dışarıdaki ağacın bir dalı kırılsa, sizin buna karşı bir sorumluluğunuz olduğunu bilmeniz lazım. Bu bir hayat tarzı, muhalif olmanız lazım. Bu, kendi oy verdiğiniz kişiye muhalefet etmenizle başlar.

    Bu noktada Atmış, muhalefet etmenin getirdiği riskleri sordu. Örneğin, konser verememe düşüncesinin insanları etkiliyor olabileceğiyle ilgili olarak Güvenç, "Biz ona katılmıyoruz. Gazdan Adam Festivali'ne katılmıştık biz (Gezi Direnişi sırasında polisin göstericilere müdahalesini protesto etmek için Kadıköy'de yapılan festival). Çıktıktan sonra bizim 6 ay boyunca bütün konserlerimizi iptal ettiler. Orada direndik, şimdi ayda 10 konser veriyoruz" dedi.

    Ömer Çelik
    © AA / Binnur Ege Gürün
    AK Parti Sözcüsü Çelik: İş Bankası hisselerinin CHP'de olması, Atatürk'ün vasiyetine uygun değil
    Yoğun konser temposu hakkında Ahmet Güvenç, "Göğe Selam 1'den bu yana 1300'e yakın konser verdik. İlgi hiç azalmıyor. İlgi azalmadığı gibi konserlerin sonundaki Atatürk'le ilgili konuşmalarımız seneler geçtikçe daha fazla ilgi görmeye başladı. Bizim misyonumuzun bir kısmı da o. Biz Atatürkçü adamlarız" dedi.

    Bu ilgi artışının nedeni için ise "Artık insanların akılları başlarına gelmeye başladı" yorumunu yapan Güvenç, "Başka Türkiye yok. Kim bu işi doğru yapacaksa onun gelmesi lazım. Başka çaresi yok Türkiye'nin. Birbirini ayrıştırmanın da bir hayrı yok" diye ekledi.

    Etiketler:
    Rock, Atatürkçülük, muhalefet, Kurtalan Ekspres, Bülent Güven, Ahmet Güvenç, Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Tayland'da 'Cobra Gold' tatbikatı
    Yılan kanı ve canlı akrep: Cobra Gold askeri tatbikatından şaşırtıcı kareler
    Karikatür
    Zaharova, 'Maduro'cuları' tehdit eden Bolton'a kendi fotoğrafını hatırlattı
    infografik
    Rusya-Türkiye-İran üçlü zirvesi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet