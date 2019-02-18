Kayıt
09:35 18 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    CHP'de kırmızı yelekliler eylemi sona erdi: Ankara'ya yürüyen grup, yönetime 'Yanlıştan dön' dedi

    CHP'de kırmızı yelekliler eylemi sona erdi: Ankara'ya yürüyen grup, yönetime 'Yanlıştan dön' dedi

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (228)
    0 21

    CHP yönetiminin belirlediği bazı adaylara itiraz ederek İstanbul'dan yürüyüş başlatan CHP'li grup, dün Ankara'ya ulaştı. Giydikleri kırmızı yelekler nedeniyle 'kırmızı yelekliler' olarak anılan grup, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Yanlıştan dön' mesajı verdi.

    Sabah'ta yer alan habere göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Maltepe'de mevcut belediye başkanı Ali Kılıç'ı aday göstermesi nedeniyle istifa eden ilçe yönetimi, İstanbul'dan Ankara'ya doğru başlattıkları yürüyüşü dün tamamladı. 'Temiz Toplum, Temiz Siyaset' yazılı kırmızı yelek giydikleri için 'kırmızı yelekliler' olarak adlandırılan grubun yürüyüşü 10 gün sürdü.

    Seçim-Oy pusulası
    © AFP 2018 / Arşiv
    CHP'den Braille alfabeli oy pusulası teklifi
    Güven Park'taki Ankara İl Başkanlığı önünde kendilerine destek veren partililerle buluşan grup, önce Atatürk posteri ve bayraklarla Anıtkabir'e kadar yürüdü. Kılıçdaroğlu ve parti yönetimini protesto eden partililer, "Temiz toplum, temiz siyaset", "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı. Ardından otobüslerle CHP Genel Merkezi önüne gelen 'kırmızı yelekliler' burada bir basın açıklaması yaptı.

    Aday listesi mesaisinin sürdüğü ve bu nedenle 19 Şubat günü listeler YSK'ya teslim edilene kadar ziyaretçi yasağının uygulandığı CHP Genel Merkezi önünde protestocu partililer adına basın açıklamasını CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu yaptı.

    'LİSTELER YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLSİN'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Abdullah Coşkun
    Erdoğan: CHP, FETÖ'nün desteğiyle seçim kazanma hesabı yapan bir ekibin tasallutu altında
    Kılıçdaroğlu'nun Ali Kılıç'ı yeniden aday göstermesine tepki ve Maltepe halkının kabul etmediği bu karara karşı çıkmak üzere 'Temiz Toplum Temiz Siyaset' yürüyüşü yaptıklarını hatırlatan Otlu, parti yönetiminin aday belirleme sürecinde, kendini kamuoyu önünde aklayamamış bazı kişileri tercih ettiğini, adaylık sürecinde partiye bağlılık yerine, kişilere bağlılık gösterilen bir tavır sergilendiğini gözlemlediklerini söyledi.

    Otlu, "Aday belirleme sürecinde görüşlerimiz alınmadığı için yollara düştük. Seçilen il ve ilçe yönetimlerinin görüş ve önerilerinin bir önemi olmadı. CHP PM, Maltepe örgütü ve Maltepe halkının onaylamadığı biri her şeye rağmen Kılıçdaroğlu tarafından aday gösterildi" dedi.

    Otlu, yürüyüşlerinin sebebinin sadece Maltepe değil parti yönetiminin Türkiye genelindeki aday tercihleri olduğunu ve yapılan yanlışlardan geri dönülmesi, listelerin yeniden gözden geçirilmesini istediklerini söyledi. Genel merkezin önünde ıslık çalıp, sloganlar atan grup, okudukları bildiriyi genel merkez duvarına bırakarak olaysız bir şekilde dağıldı.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (228)
    Etiketler:
    mesaj, yürüyüş, tepki, aday, yerel seçim, Maltepe Belediyesi, CHP, Kenan Otlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Kılıç, Maltepe, Ankara, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Tayland'da 'Cobra Gold' tatbikatı
    Yılan kanı ve canlı akrep: Cobra Gold askeri tatbikatından şaşırtıcı kareler
    Karikatür
    Zaharova, 'Maduro'cuları' tehdit eden Bolton'a kendi fotoğrafını hatırlattı
    infografik
    Rusya-Türkiye-İran üçlü zirvesi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet