CHP'de kırmızı yelekliler eylemi sona erdi: Ankara'ya yürüyen grup, yönetime 'Yanlıştan dön' dedi

Sabah'ta yer alan habere göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Maltepe'de mevcut belediye başkanı Ali Kılıç'ı aday göstermesi nedeniyle istifa eden ilçe yönetimi, İstanbul'dan Ankara'ya doğru başlattıkları yürüyüşü dün tamamladı. 'Temiz Toplum, Temiz Siyaset' yazılı kırmızı yelek giydikleri için 'kırmızı yelekliler' olarak adlandırılan grubun yürüyüşü 10 gün sürdü.
Aday listesi mesaisinin sürdüğü ve bu nedenle 19 Şubat günü listeler YSK'ya teslim edilene kadar ziyaretçi yasağının uygulandığı CHP Genel Merkezi önünde protestocu partililer adına basın açıklamasını CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu yaptı.
'LİSTELER YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLSİN'
Otlu, "Aday belirleme sürecinde görüşlerimiz alınmadığı için yollara düştük. Seçilen il ve ilçe yönetimlerinin görüş ve önerilerinin bir önemi olmadı. CHP PM, Maltepe örgütü ve Maltepe halkının onaylamadığı biri her şeye rağmen Kılıçdaroğlu tarafından aday gösterildi" dedi.
Otlu, yürüyüşlerinin sebebinin sadece Maltepe değil parti yönetiminin Türkiye genelindeki aday tercihleri olduğunu ve yapılan yanlışlardan geri dönülmesi, listelerin yeniden gözden geçirilmesini istediklerini söyledi. Genel merkezin önünde ıslık çalıp, sloganlar atan grup, okudukları bildiriyi genel merkez duvarına bırakarak olaysız bir şekilde dağıldı.
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