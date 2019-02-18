Berkay'dan mahkemeye aylık geliriyle ilgili yeni dilekçe

Şarkıcı Berkay Şahin, bir mekanda kavga ettiği Arda Turan'dan şikayetçi olmuştu. Turan'ın yargılandığı davanın ilk duruşması sırasında Şahin'in "Aylık gelirim 1000 lira" demesi tepki çekmişti.
Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre Şahin, gelir beyanıyla ilgili mahkemeye bir dilekçe verdi.
© Fotoğraf : DHA
Berkay Şahin, dilekçede şu ifadeleri kullandı:
— 30 Ocak'taki duruşmada kimlik tespiti sırasında, aylık gelirim sehven bin lira olarak bildirilmiştir. Sanatçı olmam sebebiyle, aylık gelirim değişmekte olup, aylık ortalama 250-350 bin lira gelirim bulunmaktadır.
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