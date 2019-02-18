Kayıt
09:35 18 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Taksim, İstiklal Caddesi, Beyoğlu, kalabalık

    Gezici'nin anketine göre Türkiye'nin en güvenilir isimleri

    © AA / Onur Çoban
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 09

    Gezici Araştırma Merkezi, Türkiye genelinde halkın en çok güven duyduğu isimleri belirledi. Uğur Dündar, en güvenilir isimler listesinde zirvede yer alırken, Acun Ilıcalı, İsmail Küçükkaya, Hande Fırat ile Ahmet Hakan ilk beşte yer alan diğer isimler oldu.

    Gezici Araştırma Merkezi, Türkiye genelinde halkın en çok güven duyduğu isimleri belirledi. Uğur Dündar, en güvenilir isimler listesinde zirvede yer alırken, Acun Ilıcalı, İsmail Küçükkaya, Hande Fırat ile Ahmet Hakan ilk beşte yer alan diğer isimler oldu.

    Gezici Araştırma Merkezi'nin 'Türkiye'nin en güvenilen isimleri' araştırması 24 Ocak — 6 Şubat 2019 tarihinde, Türkiye genelinde TÜİK verilerinden örneklem oluşturularak 30 il ve 38 ilçeye bağlı 84 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 3 bin 764 kişinin katılımıyla yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi.

    24 Haziran, seçim, sandık
    © AA /
    Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi'nden 5 ilde anket
    Araştırmanın istatistiki hata payı güven sınırları içerisinde ± % 2,5. Araştırma sonuçları gerek sahada, gerekse bilgisayar ortamında çeşitli kontrollere tabi tutuldu, elde edilen bulguların tutarlılığı gözlemlendi. Örneklemin seçilmesinde çok aşamalı, tabakalı yöntem ile görüşülerek denekler belirlendi ve cinsiyet-yaş kotası uygulandı.

    Araştırma sonuçlarına göre Türkiye'nin en güvenilir isimleri sıralamasında zirveyi Uğur Dündar aldı. İkinci sırada Acun Ilıcalı bulunurken, üçüncü sırada İsmail Küçükkaya dördüncü sırada Hande Fırat, beşinci sırada ise Ahmet Hakan yer aldı.

    382 ismin yer aldığı listenin ilk 55'i şöyle sıralandı:

    Devlet Bahçeli-Recep Tayyip Erdoğan
    'Anket sonuçları beklentileri karşılamadı, AK Parti ve MHP yeni strateji belirledi'
    Uğur Dündar, Acun Ilıcalı, İsmail Küçükkaya, Hande Fırat, Ahmet Hakan, Didem Arslan, Vahap Munyar, Yılmaz Özdil, Fatih Portakal, Fatih Altaylı, Müge Anlı, Canan Karatay, Nihat Hatipoğlu, Hakan Çelik, Osman Müftüoğlu, Cem Yılmaz, İlber Ortaylı, Soner Yalçın, Ertuğrul Özkök, Orhan Gencebay, Ali Koç, Şirin Payzın, Saygı Öztürk, İlker Başbuğ, Murat Boz, Melih Altınok, Özgür Demirtaş, Emin Çölaşan, Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Fatih Terim, Seda Sayan, Volkan Konak, Tarkan, Abbas Güçlü, Erkan Tan, Abdurrahman Dilipak, Deniz Zeyrek, Emin Çapa, Hülya Avşar, Cem Seymen, Ali Ağaoğlu, Banu Avar, Müjdat Gezen, Fazıl Say, Sıla Gençoğlu, Haluk Levent, Ayşe Arman, İhsan Eliaçık, Kerem Alkin, Ferit Şahenk, İzzetin Doğan, Serdar Turgut, Buket Aydın ve Murat Yıldırım.

    'HALK HABERCİLERE GÜVENİYOR'

    En güvenilen isimler listesindeki gazeteciler dikkat çekti. 55 kişilik listede 28 tane gazeteci ve haberci yer aldı. İlk sırada bulunan Uğur Dündar ile üçüncü sırada İsmail Küçükkaya, dördüncü sırada yer alan Hande Fırat, beşinci sırada Ahmet Hakan halkın habercilere olan güvenini ortaya koydu. En güvenilir 55 kişinin 44'ünün erkek, 11'inin ise kadın olduğu görüldü.

    'TÜRKİYE'NİN EN GÜVENDİĞİ SİYASİ SÜLEYMAN SOYLU'

    Mustafa Sarıgül
    © AA / Aytaç Ünal
    Şişli için yapılan anket açıklandı: Sarıgül geri dönüyor
    Araştırma sonuçlarına göre Türkiye'nin en çok güven duyduğu siyasiler sıralamasında zirveyi Süleyman Soylu aldı. İkinci sırada Özgür Özel bulunurken, üçüncü sırada Hulusi Akar, dördüncü sırada Binali Yıldırım, beşinci sırada ise Muharrem İnce yer aldı. Listede sadece 4 kadın siyasetçi yer aldı.

    235 siyasetçinin yer aldığı listenin ilk 34'ü şöyle sıralandı:

    Süleyman Soylu, Özgür Özel, Hulusi Akar, Binali Yıldırım, Muharrem İnce, Fethi Yıldız, Ümit Özdağ, Selin Sayek Böke, Mevlüt Çavuşoğlu, Berat Albayrak, Numan Kurtulmuş, Mehmet Özhaseki, Ali Babacan, Semih Yalçın, Oğuz Kaan Salıcı, Mustafa Şentop, Hakkı Saruhan Oluç, Sera Kadıgil, Koray Aydın, Durmuş Yılmaz, Barış Yarkadaş, Umut Oran, Ahmet Şık, Abdüllatif Şener, Cem Uzan, Meral Danış Bektaş, Önay Alpago, Abdullah Gül, Bülent Tezcan, İbrahim Kalın, Ali Türkşen, Mustafa Sarıgül, Sinan Oğan ve Zülfü Livaneli.

    Etiketler:
    güven, anket, Gezici Araştırma, Uğur Dündar, Acun Ilıcalı, Süleyman Soylu, Murat Gezici, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Tayland'da 'Cobra Gold' tatbikatı
    Yılan kanı ve canlı akrep: Cobra Gold askeri tatbikatından şaşırtıcı kareler
    Karikatür
    Zaharova, 'Maduro'cuları' tehdit eden Bolton'a kendi fotoğrafını hatırlattı
    infografik
    Rusya-Türkiye-İran üçlü zirvesi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet