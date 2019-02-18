FETÖ'den yargılanan Doç. Dr. Oğuztürk: Duygusal ilişkimi eşimden gizlemek için ByLock kullandım

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Doç. Dr. Burcu Kalkan Oğuztürk, kendisine açılan ‘FETÖ‘ davası kapsamında yaptığı savunmada, ByLock uygulamasını örgüt mensubu sevgilisiyle ilişkisini saklamak için kullandığını söyledi. Savcı ise iddiayı inandırıcı bulmadı.

Daha önce FETÖ suçlaması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan ve geçen ay İstanbul Üniversitesi tarafından üç ay süreyle açığa alınan Doç. Dr. Burcu Kalkan Oğuztürk'ün ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianamede sanığın kullandığı telefon hattına örgütün şifreli haberleşme programı ByLock yüklediği tespiti yer aldı. Sanığın ByLock uygulamasında Şerife Yiğit ve FETÖ çatı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Zaman gazetesi imtiyaz sahibi Alaeddin Kaya'nın damadı Bora Erdem'in ekli olduğu kaydedildi.

İddianamede sanıkla ilgili ele geçen şu dijital delillere yer verildi:

— Bilgisayarında Fetullah Gülen'in fotoğrafları.

— ‘Örgütün yayın organları Zaman, Yarına Bakış, Meydan gazeteleri, Aktif haber ve Rota Haber görüntüleri.

— Cep telefonunda da ByLock ve Kakao Talk uygulamasının kalıntıları.

— Hard diskte Gülen'e ait ve Gülen'i anlatan elektronik kitaplar.

- Sanığın cep telefonu ve tabletinin veri tabanında ‘Hocaefendi‘, ‘Herkul.org" kelimeleri ile bağlantılı birçok örgütsel ses kaydı.Telefondaki WhatsApp mesaj kayıtlarında ‘vazifeye durma, darbe‘ içerikli kelimelerin geçtiği birçok mesaj kaydı.

'BENİMLE İLGİLENDİ, DUYGUSAL YAKINLAŞMA OLDU'

İddianamede yer verilen ifadesinde sanık Oğuztürk, ByLock kullandığını kabul ederek, 2013'te geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi olduğunu, bu süreçte tanıştığı üniversitenin genel sekreteri Bora Erdem'in kendisiyle sürekli ilgilendiğini ve zamanla aralarında duygusal bir yakınlaşmalarının olduğunu anlattı.

"Eşimizle aramıza anlaşmazlıktan kaynaklı soğukluk girince hastalığımın tedavi sürecinde Bora Erdem'in bana ayrı bir ilgi duymasından kaynaklı duygusal temasımız oldu" diyen sanık Oğuztürk, ilişkilerinin gizli kalması için Bora Erdem'in 2014'te ByLock programını kendi telefonuna indirdiğini aktardı.

Oğuztürk, Bora Erdem'in Alaeddin Kaya'nın damadı olduğunu gözaltına alınınca öğrendiğini iddia etti.

Sanık Oğuztürk, ifadesinde, eşinin de (tutuklu Fırat Oğuztürk) FETÖ'nün Türk Hava Yolları'ndaki (THY) yapılanmasında yer aldığını, örgütün üst düzey isimleriyle temas halinde olduğunu anlattı.

Eşinin irtibatlı olduğu bazı isimleri de tek tek veren sanık Oğuztürk, kendisinin kullandığı telefondaki WhatsApp yazışmalarında yer alan "vazifeye durma, vazife yapma'‘ şeklindeki ifadelerin "Cemaat sohbetinden önce yapılan namaz kılma eylemi" olduğunu savundu.

"Sanığın, ifadesinden de anlaşılacağı üzere örgütsel jargonu bilecek derecede örgüte dahil olduğu" vurgulanan iddianamede, sanığın ByLock uygulamasını sadece bir arkadaşlığı gizlemek için kullanılan bir mesaj programı olarak kullandığına dair beyanının ‘savunma amaçlı' olduğu belirtildi.