Milas'ta maden ocağında göçük

Muğla'nın Milas ilçesi Sarıkaya Mahallesi ile Labranda Antik Kenti arasında yer alan bölgedeki maden ocağında göçük meydana geldi. 3 işçinin göçük altında kaldığı bildirildi, bölgeye ekipler sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor…
Muğla'nın Milas ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Üç işçi göçük altında kaldı.
Muğla'nın Milas ilçesi Sarıkaya Mahallesi ile Labranda Antik Kenti arasında yer alan bölgedeki maden ocağında göçük meydana geldi. 3 işçinin göçük altında kaldığı bildirildi, bölgeye ekipler sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor…
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