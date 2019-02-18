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12:44 18 Şubat 2019
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    Ankara, Mansur Yavaş, duvar yazısı

    CHP'nin Ankara adayı Yavaş'tan 'Yavaş Yavaş Devrim' yazısına tepki

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (230)
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    Ankara'nın Çankaya ilçesinde ODTÜ Kavşağı'nda duvarlara yazılan 'Yavaş Yavaş Devrim' ve 'Devrim Ankara'dan Başlayacak' yazıları, Temiz Siyaset Platformu üyeleri tarafından silindi. Yavaş, "Ankara'da her seçimde yaşanan geleneksel kışkırtmalar başladı" dedi.

    Çankaya'da 1071 Malazgirt Bulvarı üzerindeki ODTÜ Kavşağı'nda duvara, 'Yavaş Yavaş Devrim', 'Devrim Ankara'dan Başlayacak' yazıları yazıldı. Tartışmaya neden olan yazılar, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ı destekleyen Temiz Siyaset Platformu üyeleri ve CHP'liler tarafından dün akşam sprey boyalarla silindi.

    ​Platform Genel Başkanı Mehmet Bayındır, 2014'deki yerel seçimlerde de aynı provokasyonları gördüklerini ifade ederek, şöyle dedi:

    "Biz bu provokasyonları 2014 yılındaki seçimde de gördük. Mansur Yavaş'ın çeşitli örgütlerle ilişkisini kurmak istediler. Mansur Yavaş, Türk milliyetçisidir. Ülkücü olduğunu söylemekten sakınmayan birisidir. Ülkücülerle CHP'liler bugün kenetlenmiş daha güzel bir Ankara için mücadele etmektedirler. Bunun önüne geçmek istiyorlar. Ankara'nın kalkınmasını istihdam sahibi olmasını, dünya başkenti olmasının önüne geçmek istiyorlar. Bu provokasyonlarla bunun önüne geçemeyeceklerdir."

    CHP ÇANKAYA İLÇE BAŞKANI: GERGİNLİK YARATMAYIN

    İstanbul kalabalık
    © AA / Arşiv
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    CHP Çankaya İlçe Başkanı Fatih Yıldırım ise, "Mansur Yavaş'ı zorda bırakmak için, kim olduğu belli olmayan karanlık güçlerin bu provokasyonları yapacaklarını daha önceden biz haber almıştık. Çok da dikkatli davranıyoruz. Bu dikkatimizi aynı zamanda emniyetle de paylaşıyoruz. Bu tip provokasyonlara direkt müdahale etmiyoruz. Çünkü seçimin güvenliği açısından ve toplumda seçimlere yönelik bir şaibe olmaması açısından son derece dikkatli davranıyoruz. Emniyetle iç içe çalışıyoruz. Önce emniyete haber veriyoruz sonra biz müdahale ediyoruz. Bunlar bizim seçimi almamıza engel değil. Bütün siyasi partilere buradan bir şey söylemek istiyorum; sandığa müdahale etmeyin, toplumda gerginlik yaratmayın. Seçimlere giderken toplumun huzurunu bozacak bu tip provokasyonlara biz düşmeyeceğiz, halkımız da düşmeyecek ama provokasyonları yapanların da peşini bırakmayacağımızı buradan ilan ediyoruz" diye konuştu.

    YAVAŞ: ANKARA BU YALANLARI YEMEZ

    Mansur Yavaş da konuyla ilgili Twitter'da açıklama yaptı. Yavaş, "Ankara'da her seçimde yaşanan geleneksel kışkırtmalar başladı. Bizim ittifakımız önce Hakk'la sonra halkla. Ankara bu yalanları yemez, bu telaş çaresizliğin göstergesi. 1 Nisan'da Ankara'ya huzur ve bereket gelecek" dedi.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (230)
    Etiketler:
    Temiz Siyaset Platformu, CHP, Mehmet Bayındır, Mansur Yavaş, Çankaya, Ankara
    Topluluk kurallarıTartışma
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