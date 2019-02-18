CHP'nin Ankara adayı Yavaş'tan 'Yavaş Yavaş Devrim' yazısına tepki

Çankaya'da 1071 Malazgirt Bulvarı üzerindeki ODTÜ Kavşağı'nda duvara, 'Yavaş Yavaş Devrim', 'Devrim Ankara'dan Başlayacak' yazıları yazıldı. Tartışmaya neden olan yazılar, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ı destekleyen Temiz Siyaset Platformu üyeleri ve CHP'liler tarafından dün akşam sprey boyalarla silindi.
Kaybedeceklerini anlayınca provakasyon yapmaya başladılar, bunlara Ankaralı hemşerilerimizin karnı tok. İlgilileri göreve davet ediyoruz. @mansuryavas06 pic.twitter.com/EidMDBCu9W— Murat Emir (@muratemirchp) 17 февраля 2019 г.
Platform Genel Başkanı Mehmet Bayındır, 2014'deki yerel seçimlerde de aynı provokasyonları gördüklerini ifade ederek, şöyle dedi:
"Biz bu provokasyonları 2014 yılındaki seçimde de gördük. Mansur Yavaş'ın çeşitli örgütlerle ilişkisini kurmak istediler. Mansur Yavaş, Türk milliyetçisidir. Ülkücü olduğunu söylemekten sakınmayan birisidir. Ülkücülerle CHP'liler bugün kenetlenmiş daha güzel bir Ankara için mücadele etmektedirler. Bunun önüne geçmek istiyorlar. Ankara'nın kalkınmasını istihdam sahibi olmasını, dünya başkenti olmasının önüne geçmek istiyorlar. Bu provokasyonlarla bunun önüne geçemeyeceklerdir."
CHP ÇANKAYA İLÇE BAŞKANI: GERGİNLİK YARATMAYIN
YAVAŞ: ANKARA BU YALANLARI YEMEZ
Mansur Yavaş da konuyla ilgili Twitter'da açıklama yaptı. Yavaş, "Ankara'da her seçimde yaşanan geleneksel kışkırtmalar başladı. Bizim ittifakımız önce Hakk'la sonra halkla. Ankara bu yalanları yemez, bu telaş çaresizliğin göstergesi. 1 Nisan'da Ankara'ya huzur ve bereket gelecek" dedi.
Ankara’da her seçimde yaşanan geleneksel kışkırtmalar başladı. Bizim ittifakımız önce Hakk’la sonra halkla.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) 17 февраля 2019 г.
Ankara bu yalanları yemez. Bu telaş çaresizliğin göstergesi. 1 Nisan’da Ankara’ya huzur ve bereket gelecek. #YavaşYavaşAnkara https://t.co/Jya66ev4Ax
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