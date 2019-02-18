Reina katliamı davası için kapalı celse kararı: Saldırgan konuşurken herkes dışarı çıkarıldı

Reina katliamı sanığı Abdülgadir Masharipov'un yargılandığı davada mahkeme sanığın kapalı celsede dinlenmesine karar verdi. Sanık avukatı kamu güvenliği, olayın vehameti nedeniyle kapalı celsede dinlenmesi talebinde bulundu. Heyet, talebi kabul etti.

İstanbul Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davanın 10. duruşması bugün İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Abdülgadir Masharipov'un da aralarında bulunduğu 32 tutuklu sanık duruşma salonunda yerini aldı. Tutuklu sanıklar Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva'ın da aralarında bulunduğu 3 kadın sanık SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlanırken, 9 tutuksuz sanık da duruşmaya katıldı.

Duruşmada yedi tercümanın da hazır bulunduğu görüldü.

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Reina katliamı saldırganı Abdülgadir Masharipov'un yargılandığı davada sanık avukatı kamu güvenliği, olayın vehameti nedeniyle kapalı celsede dinlenmesi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti talebin kabulüne karar vererek savunmasının alındığı sırada duruşmanın kapalı yapılmasına hükmetti. Basın mensupları ve izleyiciler dışarı çıkarıldı.

Abdülgadir Masharipov'un savunması, kapalı oturumda alındı.