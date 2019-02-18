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14:18 18 Şubat 2019
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    Ekrem İmamoğlu, TÜSİAD

    İmamoğlu'ndan TÜSİAD'a ziyaret: 'İstanbul her anlamda Türkiye'nin lokomotifi'

    © Fotoğraf : İHA
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (233)
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    TÜSİAD'ı ziyaret eden CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "Bu kentin iş dünyasını ilgilendiren ekonomik sorunları var. Çünkü İstanbul bir dünya kenti, İstanbul her anlamda Türkiye'nin lokomotifi" diye konuştu. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecek de, "İstanbul'u yönetmekle Türkiye'yi yönetmek arasında önemli bağlantı var" dedi.

    31 Mart yerel seçim çalışmalarını sürdüren CHP'li Ekrem İmamoğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ni (TÜSİAD) ziyaret etti. İmamoğlu'nu Beyoğlu'ndaki TÜSİAD Genel Sekreterlik binası önünde TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik karşıladı.

    CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu
    İHA
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    Basın mensuplarının karşısına geçen İmamoğlu ile Bilecik, yerel seçim ve ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    "TÜSİAD, İstanbul'un hangi sorunu ya da çözümü olursa olsun dışında kalmaması gereken, hatta farklı bir modelle çok da içinde olması gerektiğini düşündüğüm kurumlardan bir tanesi" diyen İmamoğlu, şöyle konuştu:

    "Bu sadece seçim öncesi bir ziyaret değil sadece, yönetmeye talip olduğumuz bu kentin yönetim sürecinde de sürdürülebilir bir ilişkiyi nasıl kuracağımızın bir ön buluşması da diyebiliriz. TÜSİAD gibi bir kurumdan, burada bulunan iş insanlarından hatta ekonomi de yoktan var etmeyi bilen insanlardan,  sürdürülebilirlik ve inovasyon açısından birkaç nesildir ekonomiyi, kurumları, kuruluşları çok iyi bilen insanlardan bir kent, hele hele İstanbul faydalanmıyorsa burada bir açık var demektir. Açık niyetimizi, kıymetli kurumumuz TÜSİAD ve sayın başkanla paylaşmaya geldik. İçeriğinde oldukça fazla konumuz var. Vakit el verdikçe bu ön buluşmaya dair konuları kendilerine açacağız ve görüşlerini alacağız. İnanıyorum ki bize yön verecek başlıklar içinden çıkacaktır."

    'İŞ DÜNYASINI İLGİLENDİREN EKONOMİ SORUNLARI DA VAR'

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : İHA
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    İstanbul'daki ekonomik sorunların olduğunu söyleyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

    "Ne kadar gündemimizde büyükşehir belediye seçimi varsa da, İstanbul'un çok yoğun yaşadığı sorunlar var. Bu sorunlar arasında ne yazık ki ekonomi de var. Bu kent ekonomisi, iş dünyasını ilgilendiren ekonomi sorunları da var. Elbette bu başlıklara da girmemiz gerekecektir. Çünkü İstanbul bir dünya kenti, İstanbul her anlamda Türkiye'nin lokomotifi içinde birçok konun da olacağını düşünüyorum."

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    Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik
    © AA /
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    İmamoğlu'nu ağırlamktan duyduğu memnuniyeti dile getiren TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ise şunları söyledi:

    "İstanbul sadece Türkiyemizin değil, dünyanın en kıymetli şehirlerinden bir tanesi. Yani Türkiye özelinde baktığımız zaman, İstanbul'u yönetmekle Türkiye'yi yönetmek arasında çok önemli bir bağlantı var gibi gözüküyor. İşin ekonomi bacağından finans bacağına kadar, kültürden sanat bacağına kadar İstanbul'un toplam üretmiş olduğu değer gerçekten Türkiye içinde çok önemli, hatta bölgemiz içinde çok önemli. O bakımdan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı da bir o kadar değerli bir sorumluluk."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (233)

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    Etiketler:
    Ekonomi, 2019 yerel seçimleri, TÜSİAD, CHP, Erol Bilecik, Ekrem İmamoğlu, İstanbul
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