Erdoğan: 'S-400 almaktan vazgeçin' diyorlar, neden vazgeçelim?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alması konusunda "Kalkmışlar bize 'S-400 almaktan vazgeçin' diyorlar? Neden vazgeçelim? NATO yetkilileri bu durumun bir sorun teşkil etmediğini açıkça söylediler. Yunanistan'ın senelerdir S-300'leri var. Ona bir şey söylemiyorsun" diye konuştu.

Burdur'da konuşan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salda Gölü'nün çevre koruma bölgesi olarak ilan edildiğini, göl kıyısında da 300 bin metrekarelik millet bahçesi oluşturulacağını duyurdu.

Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere değinen Erdoğan, "Münbiç ve Fırat'ın doğusunu terör örgütünden temizlediğimizde milyonlarca Suriyelinin güvenle evlerine döneceğini biliyoruz. Türkiye sınırlarının dibinde bir terör oluşumuna göz yummayacağız. Ne pahasına olursa olsun bu terör koridorunu yıkacağız. Gönül ister ki bu mücadeleyi müttefiklerimizle beraber verelim" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

'PAPALILIK SÜRERSE SEÇİM SORASI TANZİM SATIŞLARI 81 İLE YAYACAĞIZ'

— Antalya, Isparta, Burdur, Eskişehir YHT hattı ile ilgili ETÜD çalışmasını bu yıl tamamlayacağız. Afyon-Denizli-Burdur demiryolu hattını yerli milli yazılımla sinyalli hale getiriyoruz. Burdur Gölü'nü takviye etmek için Büyük Menderes Nehri kaynaklarından su vereceğiz.

— Patlıcan, patates, soğan, burada üzdüler. Anında tanzim satış çadırları kurduk. Tanzim satışları genişletiyoruz. Pahalılık sürerse, seçim sonrası tanzim satışları 81 ile yayacağız.

— Münbiç ve Fırat'ın doğusunu terör örgütünden temizlediğimizde milyonlarca Suriyelinin güvenle evlerine döneceğini biliyoruz. Türkiye sınırlarının dibinde bir terör oluşumuna göz yummayacağız. Ne pahasına olursa olsun bu terör koridorunu yıkacağız. Gönül ister ki bu mücadeleyi müttefiklerimizle beraber verelim.

— Kalkmışlar bize 'S-400 almaktan vazgeçin' diyorlar? Neden vazgeçelim? NATO yetkilileri bu durumun bir sorun teşkil etmediğini açıkça söylediler. Yunanistan'ın senelerdir S-300'leri var. Ona bir şey söylemiyorsun. Siz herhangi bir adım atmış değilsiniz. Biz farklı sistemleri kullanma hakkına sahibiz. Türkiye'nin böyle bir gerekçeyle eleştirilmesini haklı göremeyiz.

— Bu bölgede ancak Türkiye'yi karşısına değil yanına alanlar kazanır. Söz verildiği gibi Münbiç'in bir an önce terör örgütü mensuplarından temizlenmesini ve yönetiminin yerel halka bırakılmasını bekliyoruz.

'BU NASIL İTTİFAK, BU NASIL ORTAKLIK, BU NASIL NATO'DA BERABER OLMAK'

— Mesele Suriye meselesi değil, Türkiye ve Türk milletinin beka meselesidir. İstikbalimiz söz konusu olduğunda kimseyi gözümüz görmez. Bu terör oluşumuna bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa ertesi gün ama yakında mutlaka ağır bir darbe vuracağız.

— Kendi güvenlikleri için binlerce kilometre uzaklıktan operasyon yapmaya gelenler, kendilerini hak sahibi görüyor. Benim 911 kilometre sınırım var, her an tehdit altındayım ben müdahale etmeyeceğim. Var mı böyle 25 kuruşa simit?

— Siz kalkacaksınız 22 bin, 23 bin tır teröristlere Irak kanalıyla silah getireceksin, araç gereç getireceksin. Ben senden paramla isteyeceğim bana vermeyeceksin. Onlara ise parasız vereceksin. Bu nasıl ittifak, bu nasıl ortaklık, bu nasıl NATO'da beraber olmak?