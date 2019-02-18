Ankara Barosu'ndan gözaltı sırasında tacizle suçlanan polis hakkında suç duyurusu

Ankara Barosu, Ankara’da genç bir kadını gözaltına alınırken taciz ettiği fotoğraf ve video kayıtlarına yansıyan polis hakkında suç duyurusunda bulundu.

Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği (TAYAD) Ankara'da 16 Şubat'ta eylem düzenlemiş, polis pankart açan üç kişiye müdahale edip gözaltına almıştı. Sivil polislerden biri, gözaltı sırasında genç kadını taciz etmekle suçlanmıştı.

Bu çocuk üniversite öğrencisi. Tayad'ın Ankara Sakarya Caddesi'nde yaptığı bir eyleme dün destek verdi. Gözaltına alındı. Ve polisin tacizine uğradı. Bu iğrenç durumu fotoğraf makinesi belgeledi. Şimdi size devrediyorum olayı @sahmetsahmet @barisatay @gergerliogluof pic.twitter.com/N94jqGxOle — Acun Karadağ (@acun_karadag) 17 Şubat 2019

​Ankara Barosu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Sakarya Caddesinde yapılan bir eyleme destek veren üniversite öğrencisine polis tarafından gözaltına alındığı sırada cinsel saldırıda bulunan kamu görevlisi polis hakkında Baromuz tarafından suç duyurusunda bulunulmuştur.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur."