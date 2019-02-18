Erdoğan: IMF Başkanına 'Türkiye'nin başbakanı benim, sen değilsin' dedim

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan noktalar şu şekilde:

Isparta'yı görüp de aşık olmamak mümkün mü? Isparta'yı görüp de hayran kalmamak mümkün mü? Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Keçiborlu, Senirkent, Yalvaç, Uluborlu, Senikent'ini selamlıyorum. Güller şehri Isparta'nın güller kokan tüm mahallelerini, tüm köylerini selamlıyorum. Siz Ispartalı kardeşlerimle kucaklaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. 788 milyon lira toplam yatırım bedeli olan 41 kalem eserin açılışını yapmıştım.

'KANDİL VE PENSİLVANYA'DAKİ TERÖR BARONLARIN DİZLERİ ÇÖZÜLSÜN'

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'yi yüzde 48 oy oranıyla Isparta'da birinci parti yaptığınız için sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı'nı yüzde 61 ile zirveye taşıdığınız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Rabbim yol arkadaşlığımızı, dostluğumuzu, muhabbetimizi daim eylesin diliyorum. Sizden 31 Mart'ta yine tarihi bir zafer bekliyorum. Öyle bir cevap verin ki mazlum ve mağdurların kalplerine inşirah olsun. Millet düşmanlarının yürekleri titresin. Kandil'deki, Pensilvanya'daki terör baronlarının dizlerinin bağı çözülsün.

'BURADAKİ ELMALARI HIZLA İSTANBUL'A ANKARA'YA GÖNDERECEĞİZ'

Hazine Maliye Bakanımı, Gıda Tarım Bakanımı, Ulaştırma Bakanı'mı arayacağım buradaki elmaları süratle İstanbul'a Ankara'ya gönderin diye. Benim milletimi kimse sömüremeyecek. Zulmüyle abad olunmaz! Isparta milli iradeye sahip çıkıyor muyuz? Isparta demokrasiye sahip çıkıyor muyuz? Isparta Cumhur İttifakı'nı zirveye taşıyor muyuz? Isparta tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi gönül işi diyor muyuz?

'İBADETİN DE SİYASETİN DE TEMELİNDE SAMİMİYET VARDIR'

Biz dikleşmedik sadece ve sadece Rabbimizin huzurunda rükuda ve secdede eğildik, bunun dışında asla! Ecdat gönülsüz namaz göğe alınmaz demiş. Yani gönülsüz yapılan ibadetin bile insana hayrı, faydası olmaz. İbadetin de siyasetin de temeli samimiyettir. Millete aşık olmadan, sevmeden, derdiyle dertlenip, sevincine ortak olmadan siyasette başarı yakalanamaz. Bunun için gönül siyaseti, gönül belediyeciliği diyoruz. Biz siyasete seçim kazanmak için değil gönülleri fethetmek için girdik.

'YERİ GELDİĞİNDE CANINIZLA VE MALINIZLA SAHİP ÇIKTINIZ'

© Sputnik / Maksim Blinov Erdoğan Putin’le üçüncü görüşmesi için nisanda Moskova’ya gidiyor

Bütün iftiraların üstesinden de milletimizin muhabbeti, teveccühü sizlerin desteği sayesinde bugünlere geldik. 14 Ağustos'ta AK Parti'yi kuran, tabelasını asan yine milletimiz oldu, siz oldunuz. Vesayet güçlerinin, içerideki dışarıdaki şer odaklarının antidemokratik girişimlerine önce siz direndiniz. Tehditlere, şantajlara boyun eğmediniz. Seçim dönemlerinde oylarınızla, diğer zamanlarda dualarınızla, yeri geldiğinde 15 Temmuz'da olduğu gibi canınızla, malınızla bizlere ve ülkeye sahip çıktınız.

'ÇEVRE BAHANESİYLE HAFTALARCA SOKAKLARIMIZI ATEŞE VERDİLER'

17 yılda her biri diğerinden zorlu, meşakkatli tam 14 seçim yaşadık. Allah'a hamdolsun hepsinden de anlımızın akıyla çıkmayı başardık. İçeride ve dışarıda pek çok badire atlattık. Cumhuriyet mitingleriyle sokaklarımızın karıştırılmaya çalıştığı zamanlar oldu. Gazete haberleri üzerinden partimizi kapatmaya dahi kalktılar. 367 garabeti çıkardılar. Gezi olaylarıyla insanlarımızın arasını açmaya, tüketmeyin çağrılarıyla ekonomimizi batırmaya çalıştılar. Çevre bahanesiyle haftalarca sokakları ateşe verdiler. 17-25 girişimiyle emniyet ve yargı silahını çektiler. Çukurlar aşarak Doğu ve Güneydoğu'daki illerimizi işgale yeltendiler. Besleyip büyüttükleri FETÖ yılanını üzerimize saldılar. Hamdolsun bunu da boşa çıkardık.

'SİZLERLE BERABER ZAHMET ÇEKTİK'

Son 17 yılda sizlerle beraber zahmet çektik. Çetin mücadeleler verdik, ağır imtihanlardan geçtik. Sabrettik, sebat ettik, pes etmeyi aklımızın ucundan dahi geçirmedik. Hamdolsun sonunda demokrasimizi güçlendirmeyi, vesayeti zayıflatmayı, ekonomimizi 3,5 kat büyütmeyi, dış ticaretimizi 170 milyar dolara çıkarmayı başardık. Türkiye'nin IMF'ye borcu 23,5 milyar dolardı. Bay Kemal çıkmış utanmadan sıkılmadan 'Bu iktidar yine IMF'ye gidecek' diyor. İlk IMF'ye kapılarını açan CHP zihniyeti oldu. Biz geldik IMF'ye borç var. O zamanki IMF'nin başkanı ile Davos'ta konuşuyoruz. Dedim ki, 'Türkiye'nin başbakanı benim, sen değilsin. Sen aydan aya veya her yıl taksidini alıyor musun, alıyorsun. Sen kalkıp da Türkiye'ye yönetemezsin, Türkiye'yi ben yönetirim'… Tabi biraz sağa sola savruldu. Borcu ödedik işimiz bitti.

'SAVUNMA SANAYİNDE YÜZDE 80 YURT DIŞINA BAĞIMLIYDIK'

Yere iyi basıyoruz, güçlü basıyoruz. Birelerinin oyuna gelmek yok. Savunma sanayinde Türkiye tarihinde en büyük hamlesini bizim dönemimizde yaptı. Göreve geldiğimizde yüzde 80 ithaldi. Şimdi tamamen bu dışa bağımlılığı yüzde 35'e kadar düşürdük. Türkiye savaş gemisini, helikopterini, İHA, SİHA, füzelerini, bombalarını, silahlarını kendisi üretiyor. PKK, DEAŞ, FETÖ'ye kadar tarihlerinin en ağır darbelerini vuruyoruz. Gabar, Cudi, Tendürek, Kandil'de biz varız. İnlerine girdik inlerine! Kaçacak delik arıyorlar. Şimdi de 735 tane teröristi güvenlik güçlerimiz yakaladı, şimdi bunlar hesaba çekiliyor.

'OPERASYONLA İLGİLİ PLANLARIMIZI STRATEJİMİZİ BELİRLEDİK'

Binlerce DEAŞ, PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirerek 40 bin kilometrelik alanı terör örgütlerinin zulmünden çıkardık. Onlara hiç unutamayacakları bir ders verdik. Daha birkaç yıl öncesine kadar terör örgütlerinin cirit attıkları yerlerde bugün huzur var. Türkiye'nin kontrolündeki yerlerde barış, özgürlük ve demokrasi var. Şu anda oraya 310 bin kişi tekrar geri gönderildi. Şimdi yeni bir hamlenin arefesindeyiz. Güney sınırımızın tamamını terörden arındıralacak güvenli bölgeler tesis edeceğiz. Operasyonla ilgili planlarımızı, stratejilerimizi belirledik.

'TÜRKİYE KAZANDIĞI BAŞARILARI BUNLARA RAĞMEN YAPMIŞTIR'

İnşallah çok yakında bu adımları atacağız. Türkiye'nin ayağına pranga vuranlar sadece ülkemizin düşmanları değil, ülkemiz ve milletimiz en büyük darbeyi içerideki gafillerden yemiştir. Kimi zaman karşımıza medya baronları, sözde aydınlar, statükocu bürokratlar olarak, darbecilere umut bağlamış siyasetçiler olarak, kimi zaman teröristlere 'cici çocuklar' diyen genel başkanlar olarak, kimi zaman da en küçük bir hadiseyi fırsata çevirmeye çalışan piyasa simsarları olarak çıkmıştır. Türkiye kazandığı başarıların tamamını bunlara rağmen gerçekleştirmiştir.

'TANZİM SATIŞLARLA ETİKETLER YARI YARIYA DÜŞTÜ'

© AA / Ali Atmaca Erdoğan: Bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getiriyoruz, askerliği gençlerimiz için bir yük olmaktan kurtarıyoruz

Devlet olarak bizim nazarımızda insanımızın huzuruna kastedilmesiyle çoluk çocuğumuzun rızkına kastedilmesinde bir fark yoktur. Kimse kusura bakmasın, bunun adı ticaret değil, vurgundur, soygundur. Bir an önce 400 bin ton şu anda elma var. Bunu halledeceğiz başka çaremiz yok. Elma şifadır, bunu zaten milletim eritir. Stargin de var golden de var. Biz devlet olarak son haftalarda gıda fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar karşısında bunu yaptık. Gereken adımları attık. Tanzim satış noktalarının kurulmasıyla beraber market ve pazardaki etiketler yarı yarıya düştü.

'FIRSATÇILAR DEVAM EDERSE BU SİSTEMİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Bu adımla kazançlı çıkan insanımız, kaybeden ise domates, biber fiyatlarına bel bağlamış Bay Kemal gibi siyasetçiler oldu. Tanzim satış müessesesini bir süre daha devam ettireceğiz. Her şey yolunda giderse bu yöntemi sona erdireceğiz. Şayet fırsatçılar devam ederse bu sistemi sürdüreceğiz. Diğer alanlarda da benzer yola başvuracağız. Vatandaşlarımızın, üreticilerimizin zarar görmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Neşet Ertaş, aşkınan çalışan yorulmaz diyor. Bize oy versin vermesin 82 milyonun her ferdini Allah için seviyoruz. Isparta'ya bugüne kadar 12,5 katrilyon yatırım yaptık.

'ŞEHİR HASTANELERİNİN İLKİNİ ISPARTA'DA AÇTIK'

Benim idealim dediğim, şehir hastanelerinin ilkini Isparta'da hizmete sunduk. 780 yataklı şehir hastanemiz, otel konforunda hizmet sürüyor. Ayrıca toplam 24 sağlık tesisi inşa ettik. Hastanelerimizi büyütüp, modernize edeceğiz. Isparta'da 4 bin 369 konutumuzu TOKİ vasıtasıyla harekete geçirdik. Isparta-Burdur yolunu inşallah seneye tamamlıyoruz. Toplam 3 katrilyon maliyeti olan Isparta-Dereboğazı-Antalya yolu çalışmaları devam ediyor. 8 adet çift tünel, çift köprü hazırlıkları sürüyor. Bu yol 10 kilometre kısalacak.

'HİZMETLERİN AKSAMADAN DEVAM ETMESİ İÇİN 31 MART ÇOK ÖNEMLİ'

Isparta'ya 16 yılda 121 kilometre bölünmüş yol ilave ettik. Isparta ülkemizin hızlı tren ağına bağlanmış olacak. Demiryolu hattını yerli, milli yazılımla sinyalli haline getiriyoruz. Süleyman Demirel Havalimanımızı yeniden ele alıp, modernize ettik. 15 baraj, 6 gölet inşa ettik. Yaptığımız sulama tesisleriyle 396 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Bay Kemal diyor ki, 'çiftçiler aç, çiftçilerin toprağına el koydular'. Eline dizine dursun. Tüm bu hizmetlerin aksamadan devam etmesi için 31 Mart çok önemli.