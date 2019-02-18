‘Doğru stratejilerle Çin'den Türkiye'ye gelen turist sayısı 1 milyona ulaşabilir'

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre 2018'de Çin'den Türkiye'ye gelen turist sayısı, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 59 oranında artarak, 394 bin kişiye ulaştı. Doç. Dr. Umutlu'ya göre ‘doğru tanıtım stratejileri uygulanarak' bu sayının 1 milyona ulaşması olası.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2018 yılı verilerine göre, Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 22'lik bir artışla 39 milyon 499 bin 401 kişi oldu. Türkiye'ye en çok turist gönderen ülke sıralamasında Rusya yaklaşık 6 milyon turistle birinci olurken, Almanya yaklaşık 4 buçuk milyon turist ile ikinci sırada yer aldı. 2018 yılını "Türkiye Turizm Yılı" ilan eden Çin Halk Cumhuriyeti'nden de yaklaşık 394 bin turist Türkiye'ye geldi. Çin'den gelen turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 59.38 oranında artış gösterdi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen turist sayısında ivme yakalanmasının sebebinin Çin ile Türkiye'nin turizm ilişkilerinin iş birlikleriyle güçlendirilmesi olduğu söyleyen Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Turizm Rehberliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökçe Özdemir Umutlu "Çin ile Türkiye arasındaki ilişki binlerce yıl öncesine dayanıyor. İpek Yolu bu ilişkilerde önemli bir rol oynuyor. İki ülkenin geçmişten günümüze gelen bağları ve son yıllarda artan işbirlikleri var. Doğru tanıtım stratejileri ile yaşanan artış devam ederek önümüzdeki yıllarda hedeflenen sayı olan 1 milyona ulaşılabilir" dedi.

‘TURİZM STRATEJİLERİ AÇISINDAN PAZAR ÇEŞİTLİLİĞİNE GİTMEK DOĞRU ADIM'

© AFP 2018 / Turist çekmek için ülkenin kadınlarını ‘pazarlayan' Turizm Bakanı eleştirilerin hedefi oldu

Doç. Dr. Umutlu "Turizmin, yaşanan ekonomik ve politik gelişmelerden genel olarak etkilenmemesi için riskin dağıtılması çok önemli. Bu nedenle de turizm stratejileri açısından pazar çeşitliliğine gitmek çok doğru bir adımdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı da nitekim Uzakdoğu pazarına yeni tanıtım çalışmaları ile yöneldiğini duyurdu. Bu noktada, hedeflenen ülke pazarlarında talebin yapısını, turistlerin beklentilerini ve karar verme süreçlerini çok iyi analiz etmek gerekir. Her pazara özel tanıtım stratejilerinin geliştirilmesi ve turistik ürün bazında gerekli uyarlamaların yapılması şart" dedi.

‘ÇİNLİ TURİSTLER İÇİN SEYAHAT MALİYETLERİ İKİNCİ PLANDA'

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Turizm tanıtım stratejilerinin hedef kitleye yönelik yapılması gerektiğine vurgu yapan Umutlu "Çin dünyanın en büyük pazarlarından biri ve Çin Dış Turizm Araştırma Enstitüsü'ne göre 2030 yılında 400 milyon Çinlinin seyahate çıkacağı öngörülmekte, şu an ise 70 milyon civarında Çinli turist yurtdışına seyahat etmekte. Deneyim peşinde olan Çinli turistler için seyahat maliyetleri ikinci planda. Dünya Turizm Örgütü verilerine göre, Çinli turistler, diğer turistlerin iki katı oranında harcama yapıyor ve özellikle de alışveriş yapmaktan hoşlanıyorlar. Bu nedenle turizm tanıtım stratejileri, hedef kitleye yönelik olarak geliştirilmeli" dedi.

‘2019 JAPONYA'DA TÜRK YILI, TURİST ARTIŞI BEKLENİYOR'

© Fotoğraf : DHA Türkiye, yılın ilk 11 ayında en çok Rus turist ağırladı

2019 senesinin Japonya'da ‘Türk Yılı' olduğunun altını çizen Doç. Dr. Umutlu "2018'de Japonya gelen turist sayısında yüzde 66'lık bir artış yaşandı ancak gelen turist sayısı 81 bin 93. Benzer işbirliklerinin Japonya ile de kurulması sonucunda 2019 yılında Japon turist sayısında da ciddi bir artış beklenmekte" ifadelerini kullandı.

Japon turistlerin bireysel seyahatlerdense grup halinde seyahat etmeyi tercih ettiklerini söyleyen Umutlu "Japon turistler genel olarak deniz, kum, güneş turizmi yerine kültür turizmini tercih ediyor. Nitekim Türkiye'de en yoğun olarak ziyaret ettikleri destinasyonlardan biri Kapadokya. Bireysel olarak seyahati tercih etmiyorlar. Bunun için paket tur satın alıyorlar" diye ekledi.