'İstanbul Havalimanı’nda bilet satışları durduruldu' iddiası

29 Ekim 2018'de resmi açılışı yapılan ve taşınma süreci şimdiye kadar 2 kez ertelenen İstanbul Havalimanı'ndan, bilet satışlarının durdurulduğu iddia edildi.

© AA / Arif Hüdaverdi Yaman 'İstanbul Havalimanı’na taşınma tarihi ertelendi' iddiası

Türk Hava Yolları'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan aramalarda da 28 Şubat 2019 tarihinden sonraki tarihlerde "Seçtiğiniz tarih ve güzergâhta uçuşumuz bulunmuyor. Bu bilgileri değiştirerek yeni uçuş arayabilirsiniz" ifadesi yer alıyor.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ NE DİYOR?

Airporthaber'in haberine göre; THY Müşteri Hizmetleri yetkilileriyle gerçekleştirilen görüşmelerde de Mart ayında İstanbul Havalimanı çıkışlı uçuşların görüntülenemediği ve İstanbul'dan sadece Atatürk Havalimanı ile Sabiha Gökçen havalimanlarından uçuş satın alınabileceği bilgisi veriliyor.