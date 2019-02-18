Pakdemirli: Tarım, savunma sanayiden daha önemli

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Edirne Ticaret Borsası'nda düzenlenen Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme toplantısına katıldı. Bakan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmasında, "Bugün mumla arasanız bulamayacağınız kadar çok bürokrat burada. Bakan da karşınızda, hepimiz emre amade sizleri dinlemek için buradayız. Şundan emin olun, devlet sizi, üreticisini, çiftçisini düşünüyor. Bununla yatıyor, bununla kalkıyor. En başta Cumhurbaşkanımız sonra da biz sizin dertlerinizi dert ediniyoruz. Bundan yüzde yüz emin olmanız lazım. Ancak bu işleri birlikte sürdürürsek bir noktaya geleceğiz. Çünkü önümüzdeki 20 yılda dünyanın yüzde 50 daha fazla üretmesi, Türkiye'nin de yüzde 50 daha fazla gıda üretmesi gerekiyor. Bunu üretecek olan da sizlersiniz" dedi.

'TARIM, SAVUNMA SANAYİİ'DEN DAHA ÖNEMLİ'

Tarımın Türkiye'de çok eleştirilen ve algısı çok düşük olan bir yerde olduğunu dile getiren Bakan Pakdemirli, "Ama tarım sektörüne ve birazdan rakamlara baktığınızda aslında o kadar başarısız olmadığımızı göreceksiniz. Hakikaten ileride dünyayı doyuran ülkenin dünyanın lideri olacağından emin olabilirsiniz. Türkiye de halen verimli topraklarıyla dünyada iyi bir noktada aday bir ülkedir. Her konuşmamda şunu söylerim. Tarım savunma sanayinden daha önemlidir. Uçaklarınız olabilir, roketleriniz olabilir, ileri teknolojiniz olabilir ama evde buzdolabı boşsa bunun hiçbir önemi yok. O yüzden buzdolabını doldurmamız gerekiyor" diye konuştu.

'SÜT SIĞIR VARLIĞINDA BİRİNCİ SIRADAYIZ'

Bakan Pakdemirli, "Türkiye nerede? Birleşmiş Milletler verisidir. Avrupa'da tarımsal hâsılada Türkiye birinci sırada, Dünya'da 7'inci sırada. Aslında toprak kaynağımız olarak 17'inci sırada. Toprak kaynağı olarak da çok zengin değiliz aslında. Birçok da yapısal problemimiz var. Ama buna rağmen Türkiye'nin bir başarısı var. Bu başarı Bakanlıktan çok sizlerin başarısı. Türkiye'miz küçükbaş hayvan varlığında Avrupa'da birinci sırada. Süt sığırı varlığında yine birinci sırada. Büyükbaş hayvan varlığında Fransa'dan sonra ikinci sırada. Yeni aldığımız tedbirler ve koyduğumu iş planıyla inşallah 2022 yılında Türkiye tekrar hayvan ihraç edecek konuma gelecek" dedi.