Evin banyosunda 45 kilo eroin ele geçirildi

Uyuşturucu madde arama köpeği "Lisa"nın da katıldığı operasyonda evin banyosunun asma tavanına gizlenmiş 86 paket halinde 45 kilogram eroin bulundu.
Olayla ilgili İ.Ü. gözaltına alındı.
Van'da polis tarafından bir eve düzenlenen operasyonda banyodaki duşakabin içerisinde 45 kilo eroin ele geçirildi.
Uyuşturucu madde arama köpeği "Lisa"nın da katıldığı operasyonda evin banyosunun asma tavanına gizlenmiş 86 paket halinde 45 kilogram eroin bulundu.
Olayla ilgili İ.Ü. gözaltına alındı.
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