Şişli'de yangın

Cumhuriyet Mahallesi Feriköy Fırın Sokak'taki 4 katlı apartmanın 3'üncü katında bulunan dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, üst katta mahsur kalan 4 kişi itfaiye merdiveniyle binadan tahliye edildi.
Dumandan etkilendiği belirlenen 4 kişinin tedavisi, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
Mahsur kalanların kurtarılmasının ardından kısa sürede söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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