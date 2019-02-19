Zeybekci: Bir hanım konuşmaları duydu ve bana dönüp 'Ağzınla kuş tutsan sana oy vermeyeceğim' dedi

AK Parti tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Nihat Zeybekci, seçim kampanyası sırasında yaşadığı bir olayı anlattı. Zeybekci, "Yakın masada oturan bir hanım konuşmaları duydu ve bana dönüp 'Ağzınla kuş tutsan sana oy vermeyeceğim' dedi" ifadesini kullandı.
- Kemeraltı'na kahvaltı için gelen 6 kişilik bir grupla sohbet ederken, iki bayan kendilerinin CHP'li olduğunu söyledi. Ben de kendilerine ‘Biz de AK Partiliyiz. Ama birlikte İzmirliyiz' karşılığını verdim. Hanımlar, oylarını bana vereceklerini söyleyince, bunun nedenini sordum. ‘Bahaneden, mazeretten bıktık' dediler. Yakın masada oturan bir hanım konuşmaları duydu ve bana dönüp, ‘Ağzınla kuş tutsan sana oy vermeyeceğim' dedi. Bu olaydan başka bir olumsuzluk olmadı. İzmir çok hoşgörülü ve nezaketli bir yer. Ne CHP'li bize, ne de AK Partili CHP'liye saygısızlıkta bulunmaz. İlk başta ‘Merhaba nasılsınız' falan derken, şimdi ‘Oturun bir çayımızı için' diyorlar. Eskiden hızlı mesafe kat edebiliyorduk, şimdi daha yavaş ilerliyoruz, geziyoruz. Nezaketen insanları kırmamak lazım. Seçim kampanyasının amacı insanlarla dokunmak temas etmek olmalı.
“Allah insana akıl, muhakeme, karar vermek gibi muhteşem bir özellik vermiş. O yüzden kimseye ‘oyunu bana ver' demem ve bunu saygısızlık olarak görürüm” diyen Zeybekci, vekillikte, belediye başkanlığında ‘Bir dönem daha. Yapılacak işlerim var' denilmesini, sanki o işi yapacak başka kimse yokmuş gibi gösterilmesini de doğru bulmadığını belirtti.
Hem belediyle başkanlığı, hem bakanlık yapmış olan Zeybekci, “Bakanlık, il belediye başkanlığının yerini tutmaz. Belediyede bir şeye başlayıp tamamlama imkanınız var. Ama bakanlıkta öyle değil. Başladığınız şeyi 20 ayrı aşamadan geçirmeniz gerekiyor. Belediyede, kendi ekibinizle o şehrin hayalini gerçekleştirebilirsiniz” görüşünü dile getirdi.
'MAHALLENİN ÇOCUĞUYUM, 9 İLÇEDE EVLERİMİZ VAR'
Zeybekci, İzmir'le bağlantısının her dönem devam ettiğini ve 'ithal' değil, mahallenin çocuğu olduğunu söyledi. Zeybekci, 9 ilçede evlerinin bulunduğunu ifade etti.
Seçim çalışmaları hakkında da bilgi veren Zeybekci, şunları kaydetti:
— Konuştuğum insanlara, ‘oyunuzu partiye değil, şehrinize, ilçenize, semtinize, kendinize verin' diyorum. Önemli sıkıntılardan bir tanesi, maalesef siyasetin kutuplaştırması. Bu nedenle İzmir'in meseleleri tartışılamıyor. Dünyada da, ülkelerde de şehirler yarışı var. İzmir'in tekrar yarışın baş aktörü haline geleceğine inanıyorum.
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