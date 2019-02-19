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07:27 19 Şubat 2019
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    Mansur Yavaş

    'Yavaş AK Parti'nin oy depolarında farkı kapattı, bazılarında öne geçti'

    © AA / Mehmet Ali Özcan
    Türkiye
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    Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş'ın 'AK Parti'nin oy deposu' olarak anılan ilçelerde farkı büyük ölçüde kapattığını öne sürdü. Takan, Yavaş'ın iki ilçede öne geçtiğini iddia etti.

    Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, "İktidarın oy depolarında büyük yangın var" başlığıyla yayımlanan yazısında CHP'li Mansur Yavaş ve AK Partili Mehmet Özhaseki'nin yarıştığı Ankara'da yapılan bir anketin sonuçlarını aktardı.

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    © AA /
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    AREA Araştırma Şirketi'nin 8-13 Şubat tarihlerinde 18 yaş ve üzeri kişilerle yüz yüze gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarına ulaştığını ifade eden Takan, "Araştırmada, çok sağlıklı ve akılcı bir yöntem izlenmiş. Alınan sonuçlar 2014 Büyükşehir Belediye seçiminde elde edilen 'toplam oylar' ve 'geçerli oylar'la kıyaslanarak değerlendirilmiş" dedi.

    Takan, geçmiş seçimlere referansla Keçiören, Sincan, Etimesgut, Altındağ, Gölbaşı ilçelerini AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın oy depoları olarak adlandırdı. 

    Takan bugün yayımlanan yazısında söz konusu sonuçlara şöyle yer verdi:

    "Keçiören

    30 Mart 2014 (Büyükşehir Belediye seçimi) resmî sonuçlarına göre;

    AKP-MHP ittifakının toplam oylar üzerinden elde ettiği sonuç: 50,5. Şubat 2019 araştırma sonucu ise AKP-MHP, Mehmet Özhaseki 41,5.

    CHP'nin oyu 31,7. 2019 araştırma sonucuna göre de CHP-İYİ Parti, Mansur Yavaş 39,4.

    Geçerli oylar üzerinden;

    AKP-MHP ittifakı 58,4. Şubat 2019 araştırma sonucu, AKP-MHP, Mehmet Özhaseki 49,6.

    CHP 36,6. Şubat 2019 araştırma sonucu, CHP-İYİ Parti, Mansur Yavaş 47,1.

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    30 Mart 2014 (Büyükşehir Belediye seçimi) resmî sonuçlarına göre;

    AKP-MHP ittifakının toplam oylar üzerinden elde ettiği sonuç 61,6. Şubat 2019 araştırma sonucu ise AKP-MHP, Mehmet Özhaseki 48,9.

    CHP'nin oyu 22,3. 2019 araştırma sonucuna göre de CHP-İYİ Parti, Mansur Yavaş 32,7.

    Geçerli oylar üzerinden;

    AKP-MHP ittifakı 70,7. Şubat 2019 araştırma sonucu, AKP-MHP ittifakı, Mehmet Özhaseki 58,9.

    CHP 25,6. Şubat 2019 araştırma sonucu, CHP-İYİ Parti, Mansur Yavaş 39,4.

    Etimesgut

    30 Mart 2014 (Büyükşehir Belediye seçimi) resmî sonuçlarına göre;

    AKP-MHP ittifakının toplam oylar üzerinden elde ettiği sonuç 45,3. Şubat 2019 araştırma sonucu ise AKP-MHP, Mehmet Özhaseki 34,8.

    CHP'nin oyu 40,1. 2019 araştırma sonucuna göre de CHP-İYİ Parti, Mansur Yavaş 42,5.

    Geçerli oylar üzerinden;

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    AKP-MHP ittifakı 51,4. Şubat 2019 araştırma sonucu, AKP-MHP ittifakı, Mehmet Özhaseki 43,1.

    CHP'nin oyu 45,5. Şubat 2019 araştırma sonucu, CHP-İYİ Parti, Mansur Yavaş 52,7.

    Altındağ

    30 Mart 2014 (Büyükşehir Belediye seçimi) resmî sonuçlarına göre;

    AKP-MHP ittifakının toplam oylar üzerinden elde ettiği sonuç 56,6. Şubat 2019 araştırma sonucu ise AKP-MHP, Mehmet Özhaseki 43,5.

    CHP'nin oyu 25,9. 2019 araştırma sonucuna göre de CHP-İYİ Parti, Mansur Yavaş 32,7.

    Geçerli oylar üzerinden;

    AKP-MHP ittifakı 66,0. Şubat 2019 araştırma sonucu, AKP-MHP ittifakı, Mehmet Özhaseki 55,9.

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    CHP'nin oyu 30,2. Şubat 2019 araştırma sonucu, CHP-İYİ Parti, Mansur Yavaş 42,1.

    Gölbaşı

    30 Mart 2014 (Büyükşehir Belediye seçimi) resmî sonuçlarına göre;

    AKP-MHP ittifakının toplam oylar üzerinden elde ettiği sonuç 54,8. Şubat 2019 araştırma sonucu ise AKP-MHP, Mehmet Özhaseki 40,8.

    CHP'nin oyu 31,4. 2019 araştırma sonucuna göre de CHP-İYİ Parti, Mansur Yavaş 41,0.

    Geçerli oylar üzerinden;

    AKP-MHP ittifakı 61,5 Şubat 2019 araştırma sonucu, AKP-MHP ittifakı, Mehmet Özhaseki 47,4.

    CHP'nin oyu 35,2. Şubat 2019 araştırma sonucu, CHP-İYİ Parti, Mansur Yavaş 47,6."

    Etiketler:
    aday, anket, belediye, yerel seçim, Ankara Büyükşehir Belediyesi, CHP, AK Parti, Ahmet Hakan, Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş, Ankara, Türkiye
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