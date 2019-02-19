'İki partinin de kulislerinde 'Başkan AK Parti sıralarından seçilecek ama ülkücü olacak' esprileri yapılıyor'

Deniz Zeyrek, "İbre 'Ülkücü Başkan'dan yana" başlığıyla yayımlanan yazısında Binali Yıldırım'ın istifasıyla boşalan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı koltuğu için yapılacak seçime dair kulis yazdı.

"AK Parti'de düne kadar TBMM Başkanı'nın kim olacağına dair hiçbir ipucu yoktu. Konu Binali Yıldırım istifa ettikten sonra parti yöneticileri tarafından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sorulmuş, O da 'Binali Bey istifa etmeden isim ortaya atmamız şık olmaz' diye geçiştirmiş. O nedenle, muhtemel adaylar bugünden itibaren somut olarak konuşulmaya başlanacak" diyen Zeyrek, şöyle devam etti:

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"AK Parti kulislerinden edindiğim bilgiye göre bu sorunun yanıtı şöyle:

Bekir Bozdağ: Adalet Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı yapan Yozgat Milletvekili Bozdağ, partinin önemli isimlerindendi. İsmi 24 Haziran 2018 seçimlerinden sonra da TBMM Başkanlığı için geçmişti. Cumhur İttifakı'nın yerel seçim hazırlıkları sırasında MHP lideri Devlet Bahçeli ile söz düellosuna girdi. İki parti arasında gerilimin artmasına neden olan isimlerden biri oldu. O nedenle MHP'den yeşil ışık alması zor. Aday gösterilmesi düşük bir ihtimal.

Numan Kurtulmuş: Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş'un ismi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için geçmişti. Binali Yıldırım İstanbul'a aday gösterilince TBMM Başkanlığına getirileceği konuşulmuştu. Ancak Cumhur İttifakı görüşmelerinin ilk turunda o da Bozdağ gibi MHP ile karşı karşıya geldi ve şansını zora soktu.

Hayati Yazıcı: Binali Yıldırım'a halefini belirleme hakkı tanınsaydı, büyük ihtimalle AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'yı tercih ederdi. Ancak karar mekanizmasına bakılırsa Yazıcı'nın işi zor görünüyor. MHP'nin de Yazıcı'ya sıcak bakmayacağı konuşuluyor.

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TBMM Başkanvekili Şentop da güçlü adaylardan biri. Muhtemel adaylar sıralandığında ismi genelde ilk ikide oluyor. MHP'nin de kendisi ile ilgili bir olumsuz görüşü yok. Partisi tarafından aday gösterilirse MHP'nin desteğini alır.

Naci Bostancı: Halen AK Parti'nin TBMM'deki Grup Başkanı olan Bostancı, koltuğa en yakın isim. Anavatan Partisi yılları ve son dönemdeki liberal duruşu göz önünde bulundurularak daha çok 'merkez sağ siyasetçi' olarak tanımlanıyor. Ancak, Mülkiye yıllarından itibaren 'ülkücü' olan Bostancı, AK Parti'ye katıldığı dönemde 'AK Parti'ye destek veren ülkücüler' listesinde yer almıştı. MHP kulislerinde 'tereddütsüz destek verilecek isim' olarak görülüyor. MHP'nin bu desteği de kendisini AK Parti'de en güçlü aday olarak öne çıkarıyor.

MHP lideri Bahçeli, AK Parti'nin adayını destekleyeceğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da Bahçeli'nin tereddüt etmeyeceği bir ismi aday göstermesi bekleniyor. Salt çoğunluk olan 301 oyla seçimin yapılacağı 3. Turda AK Parti ve MHP'nin oylarıyla yeni TBMM Başkanı'nı seçmeye yetiyor. İki partinin kulislerinde de şimdiden 'Başkan AK Parti sıralarından seçilecek ama ülkücü olacak' esprileri yapılıyor."