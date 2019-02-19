'CHP'li başkanın kafasına silah dayadılar, ölümle tehdit ettiler'

Gaziantep’teki İYİ Parti-CHP ittifakında belediye meclis üyeleri belirlenirken tartışma çıktığı ileri sürüldü. M.K ve D.K isimli 2 kişi bir eve çağrılan CHP İl Başkanı Melih Meriç’in başına silah dayadığı iddia edildi. Geçen ay il başkanlığına getirilen Meriç'in istifasının bu tehdidin ardından gerçekleştiği öne sürüldü.

Gaziantep'te CHP ile ittifak sürecini iyi yönetemediği gerekçesiyle tepkilerin hedefi olan İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Serkan Karakuş ve Şahinbey İlçe Başkanı Halil İbrahim Kaya'nın istifaları Genel Merkez'den döndü. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep il başkanımız Sayın Mehmet Serkan Karakuş istifa beyanında bulunmuşsa da, istifası genel merkezimizce kabul edilmemiştir. Görevine devamı uygun görülmüştür" ifadelerine yer verdi.

© AA / CHP Gaziantep il yönetimi istifa etti

Yeni Şafak'tan Talha Menteş'in haberine gör e, iki parti arasında meclis üyeliklerinin belirlenmesinde de gerilim yaşandı. İYİ Parti'e ayrılan kontenjan nedeniyle meclis üyeliği sınırlanan CHP'de büyük tartışmalar yaşandı. Önceki gün N.G. isimli bir şahsın evine çağırılan CHP İl Başkanı Melih Meriç'in başına M.K. ve D.K. isimli iki kişi tarafından silah dayandığı iddia edildi. Ölümle tehdit edilen Meriç'in meclis üyeliği listelerini değiştirmeye zorlandığı öğrenildi.

Yeni Şafak'a konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen CHP'li yöneticiler, tüm iddiaları doğruladı.

İL BİNASINI BASTILAR



CHP içindeki gerilim, listelerin teslim edilmesine bir gün kala dün de sürdü. Bir grup kalabalığın CHP il binasını basarak olay çıkarmasının ardından arka arkaya istifalar yaşandı. Aday belirleme sürecinde sıkıntılar yaşandığını kabul eden CHP İl Başkanı Meriç, Yönetim Kurulu ile istifa ettiğini açıkladı. Partililerin doğruladığı gibi silahla tehdit edilmediğini iddia eden Meriç, şunları söyledi:

"Listelerin belirlenme sürecinde il yönetimimiz, parti tabanı ile farklı düşünce ekseninde olduğunu görmüştür. Parti tabanının, yapmayı planladığımız dönüşüme uzak olduğunu fark ettik. Bunun üzerine yönetimden çekildik."

GAZİANTEP'E HEYET GİDİYOR

Gaziantep'te CHP'nin Şahinbey Belediye Başkan Adayı Sezgin Sönmez de adaylıktan çekildi. Çalışma arkadaşları ve örgütten enerji alamadığını, enerji düşüklüğü gördüğünü açıklayan Sönmez, bu nedenle adaylıktan çekildiğini bildirdi. CHP Genel Merkezi'nin bu gelişmeleri incelemek üzere Gaziantep'e genel başkan yardımcısı gönderdiği öğrenildi.