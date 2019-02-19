CHP'li Özel: İYİ Parti'ye oy vereceğim

CHP Grup Başkanvekili Özel, partisinin Kayseri belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında yerel seçime dair açıklamalarda bulundu.
CHP'nin bir ittifak içerisinde olduğunu belirten Özel, şunları kaydetti:
'TWITTER'DAN OKUDUĞUNA BAKMA, OYUNU KULLAN'
Özel, sosyal medyadaki "oylar çalınacak, oylar korunamayacak" şeklindeki iddiaların seçmeni sandıktan uzak tutmak için yapılan bir proje olduğunu ileri sürdü.
Sandık görevlilerine çağrıda bulunan Özel, "Eğer sandık görevlisi günü geldiğinde görev yerine zamanında giderse gözünü dört açarsa herhangi bir hile olmadan sayımı tamamlattırıp ıslak imzayı sana getirirse problem yok. O yüzden Facebook'tan, Twitter'dan okuduğuna, birinin öyle böyle anlattığına bakma, oyunu kullan, kullandır" şeklinde konuştu.
CHP, ilçelerden Melikgazi'de Sema Karaoğlu, Hacılar'da Gülay Talaslı, Pınarbaşı'nda Deniz Yağan, Sarıoğlan'da Mehmet Bayraklı, Sarız'da Ömer Faruk Eroğlu, Akkışla'da Mustafa Güner, Tomarza'da Osman Koç ve Bünyan'da Mustafa Navruz'u belediye başkanı adayı gösterdi.
Programa, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, CHP İl Başkanı Ümit Özer, İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Bozkurt ve çok sayıda CHP'li katıldı.
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