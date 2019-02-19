Öğretmen, erkek öğrencilere cinsel istismardan tutuklandı

Adana'nın Sarıçam ilçesindeki bir okulda daha önce hakkında cinsel istismar suçlaması olan ancak kanıtlanamadığı için aynı okulda görev yapmaya devam eden Türkçe öğretmeni A.T.'nin bu kez de erkek öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu ileri sürüldü.

Polisin yaptığı çalışma sonucunda ifadesi alınan erkek öğrenciler, öğretmenin cinsel istismarına maruz kaldıklarını anlattı. İfadeler doğrultusunda öğretmen gözaltına alındı.

Suçlamaları kabul etmeyen öğretmen çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.