Berna Laçin beraat etti

Duruşmada savunma yapan Laçin, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "İddianameye konu tweet'i ben attım. Bu idam ile ilgili bir tweet'tir. Tweet'te idam etiketi bulunmaktadır. Dinle ilgili herhangi bir konu yok. İdamla ilgili bir konudur. Bunlar troller tarafından bilinçli olarak saptırılıp bir gündem yaratılmıştır. Şu anda burada olmama sebep olmuşlardır" ifadesini kullandı.
LAÇİN DAVA SONUCUNU AÇIKLADI
Oyuncu Berna Laçin hakkında açılan davadan beraat ettiğini bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Merak eden arkadaşlara haber vermiş olayım, Medine-İdam konulu tweet sebebi ile açılan davam bugün sonlandı.— berna lacin (@bernalacin35) February 19, 2019
Beraat Ettim
Bilginize ❤️
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