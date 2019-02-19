HDP Eş Genel Başkanı Temelli hakkında çifte soruşturma

HDP Eş Genel Başkanı Temelli hakkında, Van'da katıldığı bir etkinlikteki konuşması nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldı.
Başsavcılık, hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından soruşturma başlatılan Temelli'nin milletvekili oluşu nedeniyle 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 146. maddesinde belirtilen hüküm kapsamında 'görevsizlik kararı' vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.
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