Kılıçdaroğlu: Aydınları, gazetecileri hapse atıp ne yapacaksınız?

Sözlerine Zeytin Dalı Harekatı'ndan hayatını kaybeden askere başsağlığı dileğiyle başlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Suriye'de bir şehidimiz var. Zeytin Dalı operasyonunda şehit olan Umut Özlütepe kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehit hepimizin şehididir. Bir eve ateş düştü, sabırlar diliyorum" dedi.

İstinaf Mahkemesi'nin Cumhuriyet gazetesi davasında verilen cezaları onamasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse bana Türkiye'de yargının bağımsız olduğunu söylemesin. Türkiye'nin itibarını zedeliyorsunuz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

— Aydınlarımıza yeni bir tehdit. Cumhuriyet gazetesi çalışanlarını, kalan cezalarını da yatmaları için tekrar cezaevine gönderecekler. Tekrar hapse atmak, Türkiye'nin itibarını zedelemekten başka ne işe yarayacak?

— Aydınları, gazetecileri hapse atıp ne yapacaksınız? Türkiye'nin itibarını zedeliyorsunuz. Türkiye'de yargının bağımsız olduğunu kimse söyleyemiyor. Bu kararın hakka ve hukuka uygun bir karar olduğunu kabul edebilir miyiz? Hayır. Gazetecilerin hele hele aylardır hapiste olup iddianamesinin yazılmadığı birçok kişi Türkiye'de demokrasinin kan kaybettiğini anlatıyor aslında. Parti meclisi üyemizin de aylardır haksız yere içeride tutulması ayrı sorundur. Eren Erdem'i serbest bırakan mahkeme tutukluluğuna devam dedi. Bunlar hakim mi? Merak ediyorum. Adalete en büyük zararı adalet mensupları veriyor.

Ayrıntılar geliyor.