Demirtaş'tan Avrupalı parlamenterlere mektup: Milyonların çığlığını duyacağınıza inanıyorum

Avrupalı parlamenterlere mektup yazan Demirtaş, "Barış ve demokrasi uğruna ölümü göze alarak açlık grevi yapan yüzlerce insan ve onları destekleyen milyonların çığlığını sizin de duyacağınıza inanıyorum" dedi.

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Demirtaş, "Size, Türkiye'de yaşanan çok kritik ve yakıcı bir duruma dair kısa bir not iletmek istiyorum" diyerek başladığı mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Parlamentosu'nun bir üyesi olan, milletvekili arkadaşım Sayın Leyla Güven, bu mektubun kaleme alındığı tarih itibariyle 104 gündür açlık grevindedir. Onunla birlikte cezaevlerinde ve dışarıda yaklaşık 320 kişi de açlık grevini sürdürmektedir. Arkadaşlarımın ölüm sınırına dayanan açlık grevlerinin tek talebi, Türkiye'de hukukun üstünlüğünün, barış ve diyalog ortamının egemen olması amacıyla Sayın Abdullah Öcalan'a uygulanan tecride ivedilikle son verilmesidir" dedi.

'ARKADAŞLARIM GÜNDEN GÜNE ÖLÜM SINIRINA YAKLAŞIYOR'

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Açlık grevinde öne sürülen talebin 'haklı, hukuki ve meşru' olduğunu ve 'hem Türkiye'nin hem Suriye'nin hem de doğrudan Avrupa'nın güvenlik, huzur ve istikrarına somut katkılar sunabilecek gerçekçi bir talep' olduğunu belirten Demirtaş, şöyle devam etti:

"Açlık grevindeki arkadaşlarım günden güne ölüm sınırına yaklaşırken, hükümetin bu önemli konuyu görmezden gelmesi durumun vahametini ve ciddiyetini arttırmaktadır. Barış ve demokrasi uğruna ölümü göze alarak açlık grevi yapan yüzlerce insan ve onları destekleyen milyonların çığlığını sizin de duyacağınıza inanıyorum. Bu konuda kamuoyu yaratılabilmesi, açlık grevlerinin bitirilmesi için bu meşru taleplerin bir an önce karşılanmasının sağlanması amacıyla elinizden gelen bütün imkânlarla destek olacağınıza yürekten inanıyorum. Avukatlarım ve partim aracılığıyla sizlere ulaştırdığım bu mektup vesilesi ile bulunduğum cezaevinden sizlere sıcak selam ve sevgilerimi gönderiyor, güzel günlerde görüşebilmeyi umut ediyorum."