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16:45 19 Şubat 2019
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    Merve Demirel

    Polis tacizine uğrayan üniversite öğrencisinden suç duyurusu

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Ankara'da polisin gözaltına alırken cinsel tacizde bulunduğu üniversite öğrencisi Merve Demirel, "Olay büyüyüp tepki çekince Emniyet olayı terörize edip üzerinden atmaya çalışıyor" dedi. Demirel, polis hakkında suç duyurusunda bulunurken, avukatı da "Artık görüntü var elimizde, umuyorum ki dava sürecini başlatacağız" açıklamasında bulundu.

    Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Dayanışma Derneği (TAYAD) tarafından 16 Şubat'ta Ankara Sakarya caddesinde gerçekleştirilen eylemde Merve Demirel, kendisini gözaltına alan polisin cinsel tacizine uğradı. O anın görüntüsü sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki çekti.

    Merve Demirel
    Twitter
    Ankara Barosu'ndan gözaltı sırasında tacizle suçlanan polis hakkında suç duyurusu
    Gazete Duvar'dan Tamer Arda Erşin'in haberine göre, HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, polisin Merve Demirel'e cinsel saldırıda bulunduğu fotoğrafları hatırlatarak polis hakkında soruşturma başlatılıp başlatılmadığını sordu.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü dün olayla ilgili yaptığı açıklamada Demirel'in babasının 'FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğünü' belirtti.

    Emniyet'in açıklamasına tepki gösteren Demirel, "Komisyonlar kurdular, istediler ki insanlar burada takiyye etsin. Benim babam komisyona dilekçe yazdı, mahkemeye başvurdu. Suçlu bir insan bunları yapmaz" dedi.

    'ANKARA EMNİYETİ'NDEN OLAYI TERÖRİZE ETMEMESİNİ BEKLERDİM'

    Demirel, komisyondan çıkmayan kararlar nedeniyle faturanın insanlara kesildiğini ifade ederek, "Kendileri ‘pardon' deyip işin içinden sıyrıldılar, şimdi bunların ceremesini insanlar çekiyor" diye konuştu.

    Gözaltına alınırken polisin cinsel saldırısına uğramasıyla ilgili olarak, "Olay büyüyüp tepki çekince Emniyet olayı terörize edip üzerinden atmaya çalışıyor" açıklamasını yapan Demirel, "Neymiş ben DHKP-C'nin alan yapılanması içerisinde yer alıyormuşum. Şu mu isteniyor, buraları açık tutalım gelene terör yaftası yapıştıralım!" sözleriyle yaptıkları eylemin yasal olduğuna dikkat çekti.

    ​​"Bizim tek derdiğimiz açlık grevinde olan avukatlardı" diyen Demirel, fotoğrafının bilgisi dışında paylaşıldığını ancak bu durumun kendisinde üzüntü yaratmadığını belirtti ve sözlerini şöyle bitirdi:

    "Eğer utanıp sinseydim onlar böyle yapmayacaktı. Ne olursa olsun taciz aklanamaz. Şöyle bir şey olabilir mi? ‘Sizin siyasi çizginizi beğenmiyoruz, size yapılan tacize de ses etmeyiz'. Ankara Emniyeti'nden olayı terörize etmemesini beklerdim."

    'ARTIK GÖRÜNTÜ VAR ELİMİZDE, DAVA SÜRECİNİ BAŞLATACAĞIZ'

    Demirel, polis hakkında suç duyurusunda bulundu. Demirel'in avukatı Ayşegül Çağatay, Ankara'da basın açıklamaları sırasında çok sayıda kadının cinsel saldırıya uğradığını ancak suç duyurularının sonuçsuz kaldığını belirterek, "Artık görüntü var elimizde, umuyorum ki dava sürecini başlatacağız" dedi.

    Etiketler:
    suç duyurusu, cinsel taciz, Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği (TAYAD), Sezgin Tanrıkulu, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Merve Demirel, Ankara
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