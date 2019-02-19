CHP seçim otobüsü, tanzim çadırı önünde Barış Manço'nun 'Domates, biber, patlıcan' şarkısını çaldı

Hükümet, yüksek gıda fiyatlarını düşürmek için belediyeler aracılığıyla tanzim satışa başlarken, İstanbul Eminönü'nde kurulan bir satış noktasında ilginç bir olay yaşandı.

CHP seçim aracı, İstanbul'da Eminönü'nde bulunan tanzim satış noktasının önünden geçerken, Barış Manço'nun "Domates, biber, patlıcan" şarkısını çaldı. pic.twitter.com/lyNutrW0I6 — dokuz8HABER (@dokuz8haber) February 19, 2019

​Eminönü'nde kurulan tanzim satış çadırı yakınlarına gelen CHP seçim otobüsünden ünlü sanatçı Barış Manço'ya ait 'Domates, biber, patlıcan' şarkısı çalındı.

Seçim otobüsü, etraftakilerin şaşkın bakışları arasında yoluna devam etti.