'Nöbetçi noter' dönemi başlıyor

Nöbetçi noter konusunda çeşitli görüşmeler yaptıklarını söyleyen Bakan Gül, uygulamayla hafta içi çalışan, mesai yapanların işlemlerini hafta sonu yapmalarının sağlanacağını ifade etti.

Gül, "Çok yakın zamanda nöbetçi noter uygulamasını ülkemizde görmeye başlayacağız. Daha sonra da kapsamını genişleteceğiz. İlk olarak nöbetçi noter uygulamasına cumartesi ve pazarla başlayacağız. Sistemin sağlıklı işlemesini, eksikliklerin tamamlanmasını sağladıktan sonra da hafta içi belli saatlere kadar da uygulamanın kapsamı genişletilebilir. Uygulama başladıktan sonra talebe, ihtiyaca göre kapsamı genişletme, tekrar gözden geçirme mümkün olacaktır. Hafta içi saat 17.00'den sonra nöbetçi noter uygulamasını hedefliyoruz. Memur arkadaşımız işten çıktı, hafta içi noter ihtiyacı var, hafta içi de notere gidebileceği bir düzeni planlıyoruz. Şu anda ilk etapta hafta sonu, cumartesi, pazar için bunun planlamasını yapıyoruz" diye konuştu.

Cumartesi, pazar konusunda büyükşehirlerde, illerde ayrı teknik çalışmalar yaptıklarını ifade eden Gül, çalışmaların tamamlanmasıyla uygulamanın hayata geçirileceğini dile getirdi.