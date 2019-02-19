AK Parti'nin İstanbul adayı Yıldırım: İstanbul'a dünya çapında 7 büyük proje yaptık

AK Parti tarafından yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Binali Yıldırım, bugün Ankara'dan İstanbul'a Yüksek Hızlı Trenle (YHT) geldi.
Kalan 39 gün içerisinde bütün ilçeleri ziyaret edeceğini belirten Yıldırım, "İstanbullularla buluşacağız. Daha çok dinleyip daha az konuşacağız. Ben zaten 15-16 yıldır hep böyle yapıyorum. Yavaş konuşurum ama adım gibi iş yaparım" dedi.
'TREN YOLCULUĞU GAYET KEYİFLİYDİ, TABİİ BİZ YAPTIK'
Tren yolculuğunun nasıl geçtiği sorusu üzerine Yıldırım, "Yolculuk gayet keyifli ve güzel bir yolculuktu. Tabii biz yaptık. Bunun yapımında ben her ay bu hat boyunca mutlaka incelemelerde bulundum. Çalışmaları bizzat takip ettim. Büyük bir proje, kolay olmadı. Ama insanların seyahat ederken yüzündeki mutluluğu görmek bütün yorgunluğa değiyor" ifadesini kullandı.
"Nereye gideceğiz İstanbul'da? Gelmemiz gereken yere geldik. Dünya şehri İstanbul'a geldik. İstanbul'dan yolculuğumuz başlamıştı Ankara'ya. Bizi biz yapan çocuk yaşta geldiğimiz bu şehirde, İstanbul bize her şeyi verdi. Ortaokulu, liseyi, üniversiteyi okuduk. Meslek sahibi olduk. Aile ve çoluk çocuk sahibi olduk. Torun sahibi olduk. Yetmedi, AK Parti'yi, Sayın Cumhurbaşkanımızla, Serap Hanım'la da kurduktan kısa bir süre sonra iktidar yaptık ve 2002 seçimlerinde milletvekili olduk. Bakan, Başbakan olduk. Meclis Başkanlığı yapmak da nasip oldu. Şimdi de bizi buralara getiren İstanbul'a borcumuzu ödemek için şehrin belediye başkanı olmak için İstanbul'dayız."
'İSTANBUL'UN DAHA FAZLA OTOPARKA İHTİYACI VAR'
Kadınların İstanbul yönetiminde daha fazla yer almasını istediklerini belirten Yıldırım, "Kadınlarımızın hayata katılmalarını daha çok önemsiyoruz. Dolayısıyla İstanbul'u İstanbullularla birlikte yöneteceğiz. Gelecek kuşaklara iyi bir miras bırakmayı birlikte başaracağız" ifadesini kullandı.
'Z KUŞAĞI BUNU BİLMİYOR, ZANNEDİYOR Kİ İSTANBUL HEP BÖYLEYDİ'
İstanbul'un 1994'ten bu yana 25 senedir AK Parti tarafından yönetildiği kaydeden Yıldırım, "Geride kalan 25 yılın iyisiyle, kötüsüyle bütün sorumluluğuyla bize ait, bu sorumluluğu da biliyoruz." dedi.
"Z kuşağı bunu bilmiyor, zannediyor ki İstanbul hep böyleydi. Tabii, zaman ve ihtiyaçlar değişiyor, bizim yeni hedefimiz geleceğimiz olan İstanbul 4.0'dır. Bu neyi çağrıştırıyor? Teknolojiyi çağrıştırıyor, akıllı, çevreci, sportif ve dayanıklı, depreme ve her türlü risklere karşı dayanıklı bir şehir. O günün ihtiyaçlarına İstanbul 1.0 desek, bugünün ihtiyaç ve beklentilerinde 4.0 anlamına geliyor. Türkiye'de en uzun süre ulaştırma bakanlığı yaptım, 11 yıl. Benden önceki bakanların ortalama kalış süresi 8 buçuk ay ama bu süre içerisinde Türkiye'ye bir çok iş yaptık. Hava yolunu halkın yolu yaptık, 26 yeni hava limanı, 22 bin kilometre bölünmüş yol yaptık, hızlı tren hayalini gerçeğe dönüştürdük. Bunun dışında akıl yollarıyla, hızlı internetle yurdun her köşesini donattık."
'İSTANBUL TEK BAŞINA BİR ÜLKE OLSAYDI DÜNYANIN 41. BÜYÜK ÜLKESİ OLURDU'
Hastaneler ve okul gibi yapılan pek çok çalışmayı saymadığını ifade eden Yıldırım, konuşmasını şöyle tamamladı:
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