Kayıt
18:19 19 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Binali Yıldırım

    AK Parti'nin İstanbul adayı Yıldırım: İstanbul'a dünya çapında 7 büyük proje yaptık

    © AA / Elif Öztürk
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (256)
    0 02

    TBMM Başkanlığı'ndan istifa eden AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, "31 Mart'ta yapılacak seçimler dolayısıyla adaylığımız bugün resmiyet kazandı" dedi. İstanbul'un 25 senedir AK Parti tarafından yönetildiği belirten Yıldırım, dünya çapında 7 büyük proje yaptıklarını söyledi.

    AK Parti tarafından yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Binali Yıldırım, bugün Ankara'dan İstanbul'a Yüksek Hızlı Trenle (YHT) geldi.

    TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
    © AA / TBMM/Mustafa Aktaş
    Yıldırım, TBMM Başkanlığı görevini MHP'li Adan'a devretti: Hızlı trenle İstanbul'a geçiyorum
    Pendik Garı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yıldırım, TBMM Başkanlığı'ndan dün itibarıyla ayrıldığını hatırlatarak, "Malum 31 Mart'ta yapılacak seçimler dolayısıyla adaylığımız bugün resmiyet kazandı. Ayrıldık ve bismillah deyip Eyüpsultan'dan bugün çalışmaları başlatıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Allah mahcup etmesin" diye konuştu.

    Kalan 39 gün içerisinde bütün ilçeleri ziyaret edeceğini belirten Yıldırım, "İstanbullularla buluşacağız. Daha çok dinleyip daha az konuşacağız. Ben zaten 15-16 yıldır hep böyle yapıyorum. Yavaş konuşurum ama adım gibi iş yaparım" dedi.

    'TREN YOLCULUĞU GAYET KEYİFLİYDİ, TABİİ BİZ YAPTIK'

    Tren yolculuğunun nasıl geçtiği sorusu üzerine Yıldırım, "Yolculuk gayet keyifli ve güzel bir yolculuktu. Tabii biz yaptık. Bunun yapımında ben her ay bu hat boyunca mutlaka incelemelerde bulundum. Çalışmaları bizzat takip ettim. Büyük bir proje, kolay olmadı. Ama insanların seyahat ederken yüzündeki mutluluğu görmek bütün yorgunluğa değiyor" ifadesini kullandı.

    Binali Yıldırım
    © AA / Utku Uçrak
    TBMM Başkanı Yıldırım görevinden istifa etti
    Yıldırım, "Ankara'dan Yüksek Hızlı trenle İstanbul'a geldiniz. 'İstanbul'da yola devam' mesajı mı?" sorusu üzerine, şunları söyledi:

    "Nereye gideceğiz İstanbul'da? Gelmemiz gereken yere geldik. Dünya şehri İstanbul'a geldik. İstanbul'dan yolculuğumuz başlamıştı Ankara'ya. Bizi biz yapan çocuk yaşta geldiğimiz bu şehirde, İstanbul bize her şeyi verdi. Ortaokulu, liseyi, üniversiteyi okuduk. Meslek sahibi olduk. Aile ve çoluk çocuk sahibi olduk. Torun sahibi olduk. Yetmedi, AK Parti'yi, Sayın Cumhurbaşkanımızla, Serap Hanım'la da kurduktan kısa bir süre sonra iktidar yaptık ve 2002 seçimlerinde milletvekili olduk. Bakan, Başbakan olduk. Meclis Başkanlığı yapmak da nasip oldu. Şimdi de bizi buralara getiren İstanbul'a borcumuzu ödemek için şehrin belediye başkanı olmak için İstanbul'dayız."

    'İSTANBUL'UN DAHA FAZLA OTOPARKA İHTİYACI VAR'

    Otopark
    © AA / Arşiv
    Her daireye bir otopark şartı geliyor
    İstanbulluların desteğiyle göreve geldiklerinde ne yapacaklarını bildiklerini vurgulayan Yıldırım, "Çünkü 15 yıllık arkada çok kıymetli tecrübelerimiz var. Altyapı, trafik, ulaşım bunlar zaten hep olacak. İstanbul'un daha fazla yeşil alana ihtiyacı var. İstanbul'un daha fazla otoparka ihtiyacı var. Bunları biliyoruz. Bunlar bizim işimiz. Ama bundan daha önemlisi, İstanbul'da 4 milyona yakın genç var, gençleri hayatın içinde daha fazla görmek istiyoruz. Gençler bizim geleceğimiz. Dolayısıyla gençlerle birçok ortak proje yapacağız. Çünkü bilgi iletişim teknolojilerine gençler çok daha hakim. Biz onların bu özelliklerinden çok daha fazla yararlanmak istiyoruz" diye konuştu.

    Kadınların İstanbul yönetiminde daha fazla yer almasını istediklerini belirten Yıldırım, "Kadınlarımızın hayata katılmalarını daha çok önemsiyoruz. Dolayısıyla İstanbul'u İstanbullularla birlikte yöneteceğiz. Gelecek kuşaklara iyi bir miras bırakmayı birlikte başaracağız" ifadesini kullandı.

    'Z KUŞAĞI BUNU BİLMİYOR, ZANNEDİYOR Kİ İSTANBUL HEP BÖYLEYDİ'

    İstanbul'un 1994'ten bu yana 25 senedir AK Parti tarafından yönetildiği kaydeden Yıldırım, "Geride kalan 25 yılın iyisiyle, kötüsüyle bütün sorumluluğuyla bize ait, bu sorumluluğu da biliyoruz." dedi.

    Binali Yıldırım
    © AA / Gökhan Balcı
    Yıldırım, Haydarpaşa projesini açıkladı
    Yıldırım, eski İstanbul'da çöplerin alınmadığını, suların akmadığını ve hava kirliliğinin hat safhaya ulaşan bir İstanbul olduğunu hatırlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

    "Z kuşağı bunu bilmiyor, zannediyor ki İstanbul hep böyleydi. Tabii, zaman ve ihtiyaçlar değişiyor, bizim yeni hedefimiz geleceğimiz olan İstanbul 4.0'dır. Bu neyi çağrıştırıyor? Teknolojiyi çağrıştırıyor, akıllı, çevreci, sportif ve dayanıklı, depreme ve her türlü risklere karşı dayanıklı bir şehir. O günün ihtiyaçlarına İstanbul 1.0 desek, bugünün ihtiyaç ve beklentilerinde 4.0 anlamına geliyor. Türkiye'de en uzun süre ulaştırma bakanlığı yaptım, 11 yıl. Benden önceki bakanların ortalama kalış süresi 8 buçuk ay ama bu süre içerisinde Türkiye'ye bir çok iş yaptık. Hava yolunu halkın yolu yaptık, 26 yeni hava limanı, 22 bin kilometre bölünmüş yol yaptık, hızlı tren hayalini gerçeğe dönüştürdük. Bunun dışında akıl yollarıyla, hızlı internetle yurdun her köşesini donattık."

    'İSTANBUL TEK BAŞINA BİR ÜLKE OLSAYDI DÜNYANIN 41. BÜYÜK ÜLKESİ OLURDU'

    Hastaneler ve okul gibi yapılan pek çok çalışmayı saymadığını ifade eden Yıldırım, konuşmasını şöyle tamamladı:

    Binali Yıldırım
    © AA / Murat Kaynak
    Yıldırım barlar sokağını ziyaret etti: Afiyet olsun gençler
    "İstanbul'a pek çok şey yaptık, yedi tepeli İstanbul'a dünya çapında 7 büyük proje yaptık. Bunlar hızlı tren, Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, dünyanın en büyük havalimanı İstanbul Havalimanı ve diğer bir proje ise İstanbul-İzmir Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü ve şu anda da yapımı devam eden Kuzey Marmara Otoyolu, Sakarya Akyazı'dan Kınalı'ya kadar 350 kilometrelik büyük çevre yolu İstanbul ile doğrudan ilgili değil ama dolaylı yoldan ilgili olan Çanakkale Köprüsü o da 2022'de bitecek. Bütün bu projeler, dünya çapında emsalinin az olduğu projelerdir. Biliyorsunuz 2008'den itibaren bir dünya krizi var, dünya krizinde, bu saydığım projelere benzer 10 senede 10 tane proje yapıldı. Bunların 6 tanesi İstanbul'da hayata geçirildi. Bu İstanbul'un önemini ortaya koyuyor. İstanbul dünya şehridir. Dünyanın ekonomisi en büyük 35'inci şehridir. Eğer İstanbul tek başına bir ülke olsaydı, Avrupa Kıtası'nın 13'üncü büyük ülkesi, dünyanın 41'inci büyük ülkesi olurdu."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (256)

    İlgili konular:

    Yıldırım: Başkan olursam borcumu ödeyebilirim
    Bahçelievler'de konuşan Yıldırım: Buranın benim zihnimde özel bir yeri var
    TBMM Başkanı Yıldırım ‘hakkınızı helal edin’ diyerek veda etti
    Yıldırım: İstanbul'un geleceğini düşünelim
    TBMM Başkanı Yıldırım'dan 'veda yemeği'
    Etiketler:
    YHT, 2019 yerel seçimleri, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, Ankara, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    2018 Mobil Fotoğrafçılık Ödülleri kazanan fotoğraflar
    2018 Mobil Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu
    Karikatür
    16 eyalet Trump'a dava açtı: Yetkilerini kötüye kullanıyor
    İnfografik
    Avrupa'da benzin fiyatları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet