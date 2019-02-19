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21:28 19 Şubat 2019
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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

    CHP ile İYİ Parti'den 50 ilde ortak aday

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Siyasi partilerin aday listelerini il ve ilçe seçim kurullarına bildirme süresi bugün saat 17.00’de sona erdi. AA'nın derlemesine göre CHP ile İYİ Parti'nin Millet İttifakı, 23 büyükşehir ve 27 il olmak üzere, toplam 50 ilde işbirliği yaptı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
    © AA / Kayhan Özer
    Cumhur İttifakı genişledi: 44 ilde AK Parti, 7 ilde MHP aday gösterdi
    CHP, İYİ Parti ile işbirliği kapsamında toplam 19 büyükşehir adayı bildirdi. Ayrıca 38'si il olmak üzere 905 seçim bölgesinde aday gösterdi. İYİ Parti ile CHP'nin 23 büyükşehir ve 27 il olmak üzere, toplam 50 ilde işbirliği yaptığı belirtildi.

    ÜÇ KRİTİK ŞEHİRDE CHP ADAYLARI YARIŞACAK

    CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, İzmir'de ise Mustafa Tunç Soyer'in isimlerini bildirdi. İYİ Parti bu üç adayı destekleyecek.

    MERSİN, MARDİN, VAN, ERZURUM'DA HER PARTİ KENDİ LİSTESİYLE

    CHP ve İYİ Parti Mersin, Mardin, Van ve Erzurum'da kendi adaylarıyla seçime girecek.

    CHP ADAY LİSTESİ

    CHP'nin diğer büyükşehir adayları şunlar oldu:

    "Adana'da Zeydan Karar, Mersin'de Vahap Seçer, Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen, Antalya'da Muhittin Böcek, Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Hatay'da Lütfü Savaş, Mardin'de Süleyman Sarı, Muğla'da Osman Gürün, Tekirdağ'da Kadir Albayrak, Malatya'da Soner Gökçe, Diyarbakır'da Veysi Aghan, Bursa'da Mustafa Bozbey, Kahramanmaraş'ta Ali Öztunç, Van'da Nurettin Beyaz, Ordu'da Mustafa Adıgüzel ve Erzurum'da Mehmet Sait Şimşek."

    CHP 38 ilde adayları şu şekilde:

    "Ağrı — Ahmet Meriç, Amasya — Arife Serpil Saraçoğlu, Ardahan — Faruk Demir, Artvin — Demirhan Elçin, Bartın — Mehmet Arslan, Batman — Enver Erdem, Bayburt — Kağan Eraslan, Bilecik — Semih Şahin, Bingöl — Vahdettin Uzunyayla, Bitlis — Burhan Küsem, Bolu — Tanju Özcan, Burdur — Ali Orkun Ercengiz, Çanakkale — Ülgür Gökhan, Çankırı — Mustafa İbişoğlu, Çorum — Özgür Kılıç, Edirne — Recep Gürkan, Erzincan — İsmail Taş, Giresun — Kerim Aksu, Gümüşhane — Bedri Ağaç, Hakkari — Metin Koparan, Iğdır — Sözer Sayan, Karaman — Emin Ege, Kars — Taner Toraman, Kastamonu — Mustafa Öztürk, Kırklareli — Mehmet Tuna Soykan, Kırşehir — Selahattin Ekicioğlu, Kütahya — Eyüp Kahveci, Muş — Tansu Saraç, Niğde — Rasim Yılmaz, Rize — Ayhan Akyüz, Siirt — Şakir Sula, Sinop — Barış Ayhan, Sivas — Ali Akyıldız, Şırnak — Osman Can, Tunceli — Yusuf Kenan Aydın, Uşak — Asım Kalelioğlu, Yalova — Vefa Salman, Zonguldak — Şenol Şanal."

    CHP'nin aday çıkarmadığı iller şunlar:

    "Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Düzce, Elazığ, Isparta, Nevşehir, Karabük, Kırıkkale, Kilis, Osmaniye, Tokat, Yozgat, Gaziantep (Büyükşehir), Balıkesir (Büyükşehir) Kayseri (Büyükşehir), Kocaeli (Büyükşehir), Konya (Büyükşehir), Manisa (Büyükşehir), Sakarya (Büyükşehir), Samsun (Büyükşehir), Şanlıurfa (Büyükşehir), Trabzon (Büyükşehir) ve Denizli (Büyükşehir)"

    MALTEPE'DE KILIÇ, SİVEREK'TE BUCAK'LA YOLA DEVAM

    CHP, parti içi tartışma konusu olan Maltepe ve Siverek adaylıklarında değişime gitmedi.

    Partinin İstanbul Maltepe ilçesi adayı Ali Kılıç, Şanlıurfa Siverek ilçe adayı ise Mehmet Fatih Bucak olarak kaldı.

    BUCA'DA DEĞİŞİKLİK

    Daha önce İzmir'in Buca ilçesi için ismi açıklanan Suat Nezir adaylığını geri çekti. Nezir'in yerine eski Buca Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Erhan Kılıç aday gösterildi.

    4 GÜN ZİYARETÇİ ALMADAN HARARETLİ TARTIŞMALAR EŞLİĞİNDE

    Belediye meclis üyelikleri için yoğun tartışmaların yaşandığı partide, genel merkeze 4 gün boyunca ziyaretçi kabul edilmedi.

    Aday listelerinin son şeklinin verildiği dün gece çalışmalar sabah saatlerine kadar sürerken, bazı illerde belediye meclis üyeliklerinin belirlenmesi sırasında tartışmalar yaşandı.

    İllerde parti örgütünden bazı isimlerin istifa ettiği öğrenildi.

    İYİ PARTİ ADAY LİSTESİ

    İYİ Parti de 14'ü büyükşehir olmak üzere 44 il ve 437 ilçede aday gösterdi.

    İYİ Parti'nin aday gösterdiği büyükşehirler ve adayların isimleri şöyle:

    "Balıkesir — İsmail Ok, Denizli- Ümit Bahtiyar, Erzurum — Mahmut Uykusuz, Gaziantep — Ejder Demir, Kayseri — Dursun Ataş, Kocaeli — Serdar Kaman, Konya — Oğuz Şimşek, Manisa — Orkun Şıktaşlı, Mardin — Tuna Işıkhan, Mersin — Burhanettin Kocamaz, Sakarya — Cihan Kolip, Samsun — Hayati Tekin, Trabzon — Atakan Aksoy, Van — Serkan Saygın"

    İYİ Parti'nin İl Belediye Başkan adayları ise şöyle:

    "Adıyaman — Abdülkadir Kırmızı, Afyonkarahisar — Mahmut Koçak, Ağrı — Taner Söylemez, Aksaray — Özhan Türemiş, Ardahan — Mete Özdemir, Batman — Esat Özgül, Bayburt — Yunus Özyılmaz, Çankırı — Raif Oktay, Çorum — Bilgi Terlemezoğlu, Düzce — Ömer Küçük, Elazığ — Ali Şekerdağ, Gümüşhane — Mustafa Canlı, Hakkari — Yaşar Yorulmaz, Isparta — Gökmen Gökmenoğlu, Karabük — Dursun Altıparmak, Karaman — Zühtü Bahadır Bayraç, Kars — Settar Kaya, Kilis — Ahmet Nalçacıoğlu, Kırıkkale — Mahir Yılmaz, Kütahya — Aynur Sezer, Muş — Erkan Çelikoğlu, Nevşehir — Mehmet Özkan, Niğde — Mümin İnan, Osmaniye — Davut Çuhadar, Rize — Yakup Özkan, Siirt — Ahmet Özgür, Şırnak — Haci Özer, Tokat — Hüseyin Yarıcı, Uşak — Muhammet Gür, Yozgat — Metin Özışık."

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