Mersin'de MHP'den İYİ Parti'ye geçen Kocamaz aday olamadı

© Fotoğraf : DHA CHP ile İYİ Parti'den 50 ilde ortak aday

NTV'den Celal Çamur'un haberine göre , İYİ Parti'nin Mersin İl Başkanlığı heyeti, adaylık listesini 17.00'den sonra Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.

YSK yetkileri, listenin geç gelmesi nedeniyle Kocamaz'ın adaylığını kabul etmedi.

Bu gelişmenin ardından İYİ Parti, il yönetimini görevden aldı.

Mevcut belediye başkanı Kocamaz, MHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçmişti.

'BU İHMAL YA DA SORUMSUZLUK DEĞİL, OPERASYON'

Duvar'ın aktardığına göre, İYİ Parti'den yapılan açıklamada yaşananların 'dahili operasyon' olduğu savunuldu.

Açıklamada, şu ifadelere verildi:

"Bu bir ihmal değildir. Bu bir sorumsuzluk da değildir. Bu, İYİ Parti'ye yönelik ‘dahili' bir operasyondur. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanacağı herkes tarafından kabul edilen, Sayın Burhanettin Kocamaz'ın ve dolayısıyla partimizin yoluna örülen bu duvar, Türkiye'de siyasetin getirildiği noktayı tariflemek bakımından ibret vericidir. İl Başkanı görevinden alınmıştır."

"Asıl sorumlunun" araştırılacağı belirtilen açıklamada, "Partimiz üzerinde oyun oynayanları ve maşalarını mutlaka bulup, Aziz Milletimizin huzurunda teşhir edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de engelleri aşa aşa, duvarları yıka yıka yürümeye devam edeceğiz. Bu ülkenin İYİ ve Cesur insanları olarak, ‘Daha Yeni Başlıyoruz!' Ve içinde yer aldığımız hiçbir öykü, biz bitti demeden bitmez" denildi.