AK Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak seçimlere yönelik 'Gönülden yaparsan gönüller kazanırsın' adıyla yayınlanan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) itfaiye personeli ile araç gereçlerinin kullanıldığı reklam filmi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşındı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye sunduğu soru önergesinde, kamu personelinin bir siyasi parti ve adaylar lehine reklam amaçlı kullanıldığını savundu. Önergede, "Bu durum yasalara aykırı değil midir? Reklam filminde yer alan kamu personeli, filmin ne amaçla çekildiği konusunda önceden bilgilendirilmiş midir? Filmin masrafları kim tarafından karşılanmıştır?" soruları yöneltildi.

'BELEDİYE PERSONELİ KULLANILIYOR'

Tekin, Sözcü'den Başak Kaya'ya yaptığı açıklamada da "Kanunlarımız çok açıktır. Memur ve hizmetlileri ile, her türlü araç-gereç ve imkanlarının, bir siyasi bir parti veya adayın emrinde ya da herhangi bir siyasi faaliyette çalıştırılmaları, kullanılmaları veya kullandırılmaları yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel ve araç gereçlerinin bir siyasi partinin reklam filminde kullanılması yasalara göre suçtur" dedi. Tekin, "İtfaiyeci siyasi parti reklamında oynar mı?" tepkisini yöneltti.