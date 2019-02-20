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08:20 20 Şubat 2019
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    Milyonlarca aramaya inceleme

    © AA /
    Türkiye
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    Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) FETÖ yapılanmasının çözülmesine yönelik yürütülen 'ankesörlü telefon' soruşturmaları derinleştirildi. Emniyet, 2010-2018 yılları arasında sabit veya büfe telefonlarından TSK mensuplarıyla yapılan 7.5 milyon görüşme belirleyerek, operasyonlarını genişletecek.

    Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, yargı ve emniyet tarafından FETÖ soruşturmalarında, ByLock'tan sonra en önemli delil olarak görülen 'ankesörlü telefon' konusuna ağırlık verilmeye başlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ettiği soruşturmalar kapsamında Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nda özel bir çalışma grubu oluşturuldu. TEM Daire, bu kapsamda ankesörlü aramalarla ilgili 'Türkiye havuzu' oluşturma çalışması başlattı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmalar çerçevesinde FETÖ imamları tarafından 2010-2018 yılları arasında sabit ve kontörlü hatlarla aranan askerlerle yapılan 7.5 milyon görüşme kaydı masaya yatırıldı.

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    © AA / Arşiv
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    Bu aramaların Türkiye genelinde yaklaşık 4 bin ankesörlüden yapıldığı belirtilirken, bunlardan yalnızca 477'sinin Ankara'daki büfe ve sabit telefondan yapılan görüşmeler olduğu öğrenildi.

    DEŞİFRE EDİLECEKLER

    Soruşturmadaki amacın TSK'da görevli askerlerin ankesörlü telefonlarla yaptığı 7.5 milyon görüşmeden ne kadarının FETÖ görüşmesi olduğunu tespit edilmek olduğu belirtildi. Böylece FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasının büyük oranda deşifre edileceği bildirildi. Ankesörlü arama soruşturmasına takılan asker sayısının ise oldukça büyük olduğu, ancak bunun açıklanmasının 'devletin güvenliğine zarar vereceği' gerekçesiyle saklandığı ileri sürüldü.

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    gözaltı
    © AA /
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    Başsavcılık, ankesörle aramanın mahrem imam araması olup olmadığını belirlemek için 10 kriter belirledi. Buna göre ankesörlü telefondan aynı rütbeden veya bir alt rütbeden birden fazla asker aranması varsa bunu FETÖ araması olarak kabul eden savcılık, aramanın periyodik olup olmadığına bakıyor. Ankesörlü telefondan belirli zaman aralıklarından örneğin 15 günde bir asker araması yapılıp yapılmadığı inceleniyor.

    Ankesörlü telefondan aynı asker en az 5 kez aranmışsa bu şüpheli olarak görülüyor. Bazı aramalarda, imamın sorumlu olduğu askerleri ararken önce son iki rakamı bilerek yanlış tuşladığı ve 2-3 saniye süren bir arama gerçekleştirdiği, ardından ise doğru numarayı girerek görüşme yaptığı belirtildi.

    Etiketler:
    arama, inceleme, ankesörlü telefon, soruşturma, FETÖ, Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alican Uludağ, Türkiye
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