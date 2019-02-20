Milyonlarca aramaya inceleme

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, yargı ve emniyet tarafından FETÖ soruşturmalarında, ByLock'tan sonra en önemli delil olarak görülen 'ankesörlü telefon' konusuna ağırlık verilmeye başlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ettiği soruşturmalar kapsamında Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nda özel bir çalışma grubu oluşturuldu. TEM Daire, bu kapsamda ankesörlü aramalarla ilgili 'Türkiye havuzu' oluşturma çalışması başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmalar çerçevesinde FETÖ imamları tarafından 2010-2018 yılları arasında sabit ve kontörlü hatlarla aranan askerlerle yapılan 7.5 milyon görüşme kaydı masaya yatırıldı.
DEŞİFRE EDİLECEKLER
Soruşturmadaki amacın TSK'da görevli askerlerin ankesörlü telefonlarla yaptığı 7.5 milyon görüşmeden ne kadarının FETÖ görüşmesi olduğunu tespit edilmek olduğu belirtildi. Böylece FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasının büyük oranda deşifre edileceği bildirildi. Ankesörlü arama soruşturmasına takılan asker sayısının ise oldukça büyük olduğu, ancak bunun açıklanmasının 'devletin güvenliğine zarar vereceği' gerekçesiyle saklandığı ileri sürüldü.
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Ankesörlü telefondan aynı asker en az 5 kez aranmışsa bu şüpheli olarak görülüyor. Bazı aramalarda, imamın sorumlu olduğu askerleri ararken önce son iki rakamı bilerek yanlış tuşladığı ve 2-3 saniye süren bir arama gerçekleştirdiği, ardından ise doğru numarayı girerek görüşme yaptığı belirtildi.
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