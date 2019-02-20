Vatandaş, İmamoğlu'nu AK Parti'ye davet etti: Gelin bu sefer bizden olun, kazanın

CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, dün Esenler'de AK Parti'nin seçim standını ziyaret etti. Burada bir vatandaş İmamoğlu'nu AK Parti'ye davet etti ve "Gelin bu sefer bizden olun. Kazanın. Bu duyguyu beraber yaşayalım" dedi.