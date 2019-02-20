31 Mart yerel seçim çalışmalarını Esenler'de sürdüren CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Salı pazarını ziyaret etti.Daha sonra Esenler Meydanı'na geçen Ekrem İmamoğlu, burada CHP'liler tarafından karşılandı.
© Fotoğraf : DHA
İmamoğlu, AK Parti'nin seçim standını da ziyaret etti.
Burada AK Partili bir vatandaş, İmamoğlu'nu AK Parti'ye davet etti:
"Gelin bu sefer bizden olun kazanın, Ciddiyim. Bu duyguyu hep birlikte yaşayalım."
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