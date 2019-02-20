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09:55 20 Şubat 2019
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    Kemal Kılıçdaroğlu

    Selvi: Kılıçdaroğlu aradı, Zeybekci'nin kendisi hakkındaki sözlerini okuduğunu söyledi

    © AA / Volkan Furuncu
    Türkiye
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    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aradığını ve kendisi için “Kendisi Tuncelili, İstanbul’dan belediye başkan adayıydı. Şimdi İzmir milletvekili. Bize ithal aday diyorsa sadece soyadıma baksa bunu söylemezdi” diyen AK Partili Zeybekci'nin ifadelerini okuduğunu söylediğini aktardı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile AK Parti tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Nihat Zeybekci arasında başlayan 'ithal aday' tartışması dün de devam etti.

    Son olarak Zeybekci, kendisi için 'ithal aday' nitelemesi yapan Kılıçdaroğlu için "Kendisi Tuncelili, İstanbul'dan belediye başkan adayıydı. Şimdi İzmir milletvekili. Bize ithal aday diyorsa sadece soyadıma baksa, ‘zeybek'in Ege için ne anlama geldiğini görse bunu söylemezdi. Ben Ege çocuğuyum" dedi.

    Nihat Zeybekci
    © Fotoğraf :
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    Abdulkadir Selvi, "Kılıçdaroğlu'ndan ithal aday tepkisi" başlığıyla yayımlanan yazısında Nihat Zeybekci'nin ilgili ifadeleriyle ilgili olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını söyledi.

    Selvi, yazısında şu ifadeleri kullandı:

    "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim kampanyasını başlattığı İzmir'de AK Parti büyükşehir belediye başkan adayı Nihat Zeybekci için 'ithal aday' demişti.

    "Nihat Zeybekci'nin buna yanıtı oldukça sert olmuştu. Zeybekci, 'Kendisi Tuncelili, İstanbul'dan belediye başkan adayıydı. Şimdi İzmir milletvekili. Bize ithal aday diyorsa sadece soyadıma baksa, ‘zeybek'in Ege için ne anlama geldiğini görse bunu söylemezdi. Ben Ege çocuğuyum' demişti. Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aradı. Nihat Zeybekci'nin kendisi hakkındaki sözlerini okuduğunu söyledi. 'Bana göre haksız bir eleştiri' dedi. 'Neden' diye sordum. 'Siyaset dışında hayatımda en uzun süreyi İstanbul'da geçirdim' diye söze başladı. İstanbul'a ilk olarak ne zaman gittiğini sordum. 1967 yılında öğrenciyken gittiğini söyledi. 12 yıl kesintisiz olarak İstanbul'da görev yaptığını anlattı.

    Nihat Zeybekci
    © Fotoğraf : İHA
    Zeybekci'den Kılıçdaroğlu'na 'ithal aday' tepkisi: Böyle bir şeyi tartışmak siyasette ilkesizliktir
    'İstanbul'da evlendim. Üç çocuğum Zeynep Kamil Hastanesi'nde doğdu. İki çocuğum üniversiteyi İstanbul'da okudu. Siyaset dışında hayatımda en uzun süreyi İstanbul'da geçirdim. Gecekondusunu da bilirim, lüks semtlerini de. Eski Kâğıthane'yi de bilirim, yeni Kâğıthane'yi de. Eski Eyüp'ü de yeni Eyüp'ü de bilirim. Ben İstanbul'a sonradan gidip aday olmadım. O nedenle bu örnek doğru bir örnek değil' dedi. Bu vesile ile İstanbul günlerini konuştuk. Üniversiteden sonra girdiği Maliye'de İstanbul'da göreve başlamış. 12 yıl kesintisiz süren hayatında Yukarı Göztepe'de Gözcü Baba Türbesi'ne yakın bir yerde oturmuş. Kadıköy'den Karaköy'e ise her sabah vapurla geçip vapurla dönmüş.

    İstanbul'da otururken kooperatife girip iki ev sahibi olmuş. 'Onları politikaya girince sattım. Ankara'da kirada oturduğumuz için birini satıp üzerine banka kredisi çekerek Çukurambar'daki evi aldık' diye anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ödediği tazminatlar için borçlandığını açıkladığı için CHP Lideri'ne 'Politikaya girdikten sonra fakirleştiniz mi?' diye sordum. 'Evet' karşılığını verdi. 'Politikaya girince iki evimi sattım. Malvarlığımda özel bir artış olmadı' dedi."

    Etiketler:
    ithal aday, anket, aday, belediye, yerel seçim, İzmir Büyükşehir Belediyesi, CHP, Nihat Zeybekci, Abdulkadir Selvi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye
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