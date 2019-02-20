Kütahyalı'ya 2 yıl hapis ve para cezası

Dönemin A Milli Futbol Takımı Direktörü Fatih Terim ile eski Galatasaray Başkanı Ünal Aysal arasındaki telefon mesajlarını TV programında gösteren Rasim Ozan Kütahyalı'ya 'Haberleşmenin gizliliğini ihlal' ve hakaret suçundan 2 yıl hapis cezası, alenen hakaret suçundan ise 9 bin 150 TL adli para cezası verildi.

TV programında yorumculuk yapan Rasim Ozan Kütahyalı, 30 Eylül 2013'te yayınlanan programda dönemin A Milli Futbol Direktörü Fatih Terim ile Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal'ın aralarındaki mesajlaşmayı canlı yayında ekranlara taşıdı.

Aysal ile aralarındaki mesajlaşma şeklindeki konuşmanın basına yansıması üzerine Fatih Terim avukatı Rezan Epözdemir aracılığıyla haberleşmenin gizliliğinin ihlal suçundan şikayetçi oldu. Terim ayrıca Kütahyalı'nın kendisine defalarca hakaret ettiğini belirterek cezalandırılmasını istedi.

Terim'in şikayetini haklı bulan savcılık, Aysal ile Kütahyalı hakkında 'Haberleşmenin gizliliğini ihlal', Kütahyalı hakkında ayrıca hakaret suçundan dava açtı. İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada Aysal'a 10 ay, Kütahyalı ise 2 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, 'Hakaret' suçundan ise Kütahyalı'yı günlüğü 50 TL'den 9 bin 150 TL adli para cezasına çarptırdı.

YARGITAY 'CEZA ÖLÇÜSÜZ' DEDİ

© AA / Rasim Ozan Kütahyalı hakkında 3 ayrı suç duyurusu daha

Kütahyalı ve Aysal'ın avukatları karara itiraz ederek davayı Yargıtay'a taşıdı. Temyiz incelemesi yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı ölçüsüz bularak Kütahyalı ve Aysal lehine bozdu.

Kütahyalı'nın sözlerinin ve yorumlarının ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı belirtilen Yargıtay'ın kararında, "Galatasaray Başkanı olan diğer sanık Ünal Aysal'ın eylem itibariyle gündemde ve kamuoyunun ilgisinde olan konu ile ilgili zıt açıklamaların yapıldığı bir ortamda sanık tarafından kimin doğru söyleyip söylemediği yönünde kamuyu aydınlatmak için Terim ile Aysal arasında geçen mesajlaşma içeriklerini haber vermesi eyleminde basın özgürlüğü kapsamında hareket ettiği gözetilmeden beraatı yerine mahkumiyetine karar verildiği" denildi.

YARGILAMA YENİDEN YAPILDI

Kararda Aysal'ın Terim ile olan yazışmalarını Kütahyalı'ya vermesi eyleminde aleniyet unsurunun gerçekleşmesi nedeniyle, haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu kapsamında değerlendirilemeyeceği ayrıca konuşma içeriklerinin günlük hayata ilişkin olduğu bu nedenle de özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu da oluşturmadığı ifade edildi.

Ayrıca Aysal'a verilen kısa süreli hapis cezasının ise sanığın 65 yaş üstünde olması ve daha önce sabıkasının bulunmaması nedenleriyle adli para cezasına çevrilmesinin gözetilmediği kaydedildi. Yargıtay bu gerekçelerle yerel mahkemenin kararının bozularak yeniden yargılama yapılmasına hükmetti.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün yeniden yapılan yargılamada Kütahyalı ve Aysal'ı avukatları temsil ederken, Terim'i avukatı Rezan Epözdemir temsil etti.

'HAKEM ÇAKAR'IN TANIKLIĞINI KABUL ETMİYORUZ'



Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin sanıkların eylemlerinin basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirerek suç oluşturan eylemlerin suç olmaktan çıkarttığını belirten Rezan Epözdemir, mahkemenin kararda direnmesini istedi.

Yargıtay'ın bozma ilamında tek doğru konunun sanık Aysal'ın yaşı nedeniyle verilen cezanın yaptırıma çevrilmesi olduğunu belirten avukat Epözdemir, sanıklar lehine tanıklık yapan eski hakem Ahmet Çakar'ın, Terim ile arasında yargılamaya konu olmuş davalar olduğunu, bu sebeple tanıklığını kabul etmediklerini belirtti.

Aysal ile Kütahyalı'nın avukatları ise Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasını istedi.

AYSAL'IN BERAATİNE KARAR VERİLDİ



Mahkeme, Yargıtay'ın bozma ilamına kısmen uyarak Kütahyalı hakkında verdiği cezanın arkasında durdu. 'Haberleşmenin gizliliğini ihlal' suçundan Aysal'ın beraatine karar veren mahkeme, Kütahyalı'ya ise yeniden 2 yıl hapis cezası verdi.

Sanık Kütahyalı'nın yargılama sürecindeki davranışları, yakalama emri ile savunmasının alınmış olması pişmanlık göstermemiş olmasını değerlendiren mahkeme, sanığın kişiliği hakkında edinilen kanaat karşısında cezasında indirim yapmadı ve cezayı ertelemedi.

'KÜTAHYALI HAKARET SUÇUNU ALENEN VE DEFALARCA İŞLEDİ'



Mahkeme sanık Kütahyalı'nın hakaret suçunu alenen ve defalarca işlediğini de belirterek 9 bin 150 TL adli para cezası verdi. Mahkeme Kütahyalı'nın para cezasını da taksitlendirmedi.