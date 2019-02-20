Kütahyalı'ya 2 yıl hapis ve para cezası

TV programında yorumculuk yapan Rasim Ozan Kütahyalı, 30 Eylül 2013'te yayınlanan programda dönemin A Milli Futbol Direktörü Fatih Terim ile Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal'ın aralarındaki mesajlaşmayı canlı yayında ekranlara taşıdı.
Terim'in şikayetini haklı bulan savcılık, Aysal ile Kütahyalı hakkında 'Haberleşmenin gizliliğini ihlal', Kütahyalı hakkında ayrıca hakaret suçundan dava açtı. İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada Aysal'a 10 ay, Kütahyalı ise 2 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, 'Hakaret' suçundan ise Kütahyalı'yı günlüğü 50 TL'den 9 bin 150 TL adli para cezasına çarptırdı.
YARGITAY 'CEZA ÖLÇÜSÜZ' DEDİ
Kütahyalı'nın sözlerinin ve yorumlarının ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı belirtilen Yargıtay'ın kararında, "Galatasaray Başkanı olan diğer sanık Ünal Aysal'ın eylem itibariyle gündemde ve kamuoyunun ilgisinde olan konu ile ilgili zıt açıklamaların yapıldığı bir ortamda sanık tarafından kimin doğru söyleyip söylemediği yönünde kamuyu aydınlatmak için Terim ile Aysal arasında geçen mesajlaşma içeriklerini haber vermesi eyleminde basın özgürlüğü kapsamında hareket ettiği gözetilmeden beraatı yerine mahkumiyetine karar verildiği" denildi.
YARGILAMA YENİDEN YAPILDI
Ayrıca Aysal'a verilen kısa süreli hapis cezasının ise sanığın 65 yaş üstünde olması ve daha önce sabıkasının bulunmaması nedenleriyle adli para cezasına çevrilmesinin gözetilmediği kaydedildi. Yargıtay bu gerekçelerle yerel mahkemenin kararının bozularak yeniden yargılama yapılmasına hükmetti.
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün yeniden yapılan yargılamada Kütahyalı ve Aysal'ı avukatları temsil ederken, Terim'i avukatı Rezan Epözdemir temsil etti.
'HAKEM ÇAKAR'IN TANIKLIĞINI KABUL ETMİYORUZ'
Yargıtay'ın bozma ilamında tek doğru konunun sanık Aysal'ın yaşı nedeniyle verilen cezanın yaptırıma çevrilmesi olduğunu belirten avukat Epözdemir, sanıklar lehine tanıklık yapan eski hakem Ahmet Çakar'ın, Terim ile arasında yargılamaya konu olmuş davalar olduğunu, bu sebeple tanıklığını kabul etmediklerini belirtti.
Aysal ile Kütahyalı'nın avukatları ise Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasını istedi.
AYSAL'IN BERAATİNE KARAR VERİLDİ
Sanık Kütahyalı'nın yargılama sürecindeki davranışları, yakalama emri ile savunmasının alınmış olması pişmanlık göstermemiş olmasını değerlendiren mahkeme, sanığın kişiliği hakkında edinilen kanaat karşısında cezasında indirim yapmadı ve cezayı ertelemedi.
'KÜTAHYALI HAKARET SUÇUNU ALENEN VE DEFALARCA İŞLEDİ'
Mahkeme sanık Kütahyalı'nın hakaret suçunu alenen ve defalarca işlediğini de belirterek 9 bin 150 TL adli para cezası verdi. Mahkeme Kütahyalı'nın para cezasını da taksitlendirmedi.
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