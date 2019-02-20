CHP'de olağanüstü PM toplantısı için tarih belli oldu

CHP'de 12 PM üyesi, partinin İstanbul Maltepe ve Şanlıurfa Siverek adaylarının yeniden değerlendirilmesi için PM'nin olağanüstü toplantıya çağırılmasının ardından Kılıçdaroğlu, PM'yi 23 Şubat'ta olağanüstü toplantıya çağırdı.
‘BAZI ADAYLAR, SERT TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU'
Kılıçdaroğlu, 2 Şubat'ta düzenlenen son PM toplantısında kalan adayların belirlenmesi ve belirlenen adaylarda "revizyon" yapma yetkisini 14 ret oyuna karşılık 43 oyla almıştı. Kılıçdaroğlu, aldığı yetkiyle daha sonra 24 adayını daha belirlemişti. Kılıçdaroğlu'nun belirlediği adaylardan bazıları parti içinde sert tartışmalara neden olmuştu.
‘MUHALİFLERİN İSTEĞİNİ KABUL ETTİ'
Kılıçdaroğlu'nun, muhaliflerin bu isteğini kabul ederek PM'yi olağanüstü toplaması dikkat çekti.
Öte yandan, CHP Tüzüğü'nün 20. maddesinin 6. fıkrasında ise, "Genel Başkan doğrudan ya da Parti Meclisi üye tam sayısının beşte birinin gerekçe ve gündem belirterek yazılı istemde bulunması durumunda Parti Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırır" ifadesi yer alıyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)