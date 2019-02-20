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13:35 20 Şubat 2019
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

    CHP'de olağanüstü PM toplantısı için tarih belli oldu

    İHA
    Türkiye
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    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi (PM) üyelerine bir yazı göndererek, CHP Tüzüğü'nün 20. maddesine göre Parti Meclisi'nin Cumartesi günü olağanüstü toplanacağını bildirdi.

    CHP'de 12 PM üyesi, partinin İstanbul Maltepe ve Şanlıurfa Siverek adaylarının yeniden değerlendirilmesi için PM'nin olağanüstü toplantıya çağırılmasının ardından Kılıçdaroğlu, PM'yi 23 Şubat'ta olağanüstü toplantıya çağırdı.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Mehmet Ali Özcan
    'Kılıçdaroğlu elini masaya vurdu ve CHP PM üyelerine rest çekti: Bu bir güven krizidir'
    Oda TV'deki habere göre Kılıçdaroğlu imzalı metinde, "Parti Meclisimiz 23 Şubat 2019 Cumartesi günü saat 14.00'da Ankara'da Parti Genel Merkezi'nde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, CHP Tüzüğü'nün 20. Maddesine göre olağanüstü toplanacaktır" ifadelerine yer verildi.

    ‘BAZI ADAYLAR, SERT TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU'

    Kılıçdaroğlu, 2 Şubat'ta düzenlenen son PM toplantısında kalan adayların belirlenmesi ve belirlenen adaylarda "revizyon" yapma yetkisini 14 ret oyuna karşılık 43 oyla almıştı. Kılıçdaroğlu, aldığı yetkiyle daha sonra 24 adayını daha belirlemişti. Kılıçdaroğlu'nun belirlediği adaylardan bazıları parti içinde sert tartışmalara neden olmuştu.

    CHP Genel Merkezi
    © AA /
    CHP'de 12 üyeden olağanüstü PM çağrısı
    Kılıçdaroğlu'nun yetki talebine ret oyu veren PM üyelerinden geçen günlerde yeni bir çıkış gelmişti. 12 PM üyesi bir dilekçe hazırlayarak Genel Başkan'ın PM'yi olağanüstü toplamasını talep etmişti. Muhalifler, özellikle Maltepe ve Siverek'in de arasında bulunduğu, "tartışmalı" adaylıkların yeniden değerlendirilmesi talebinde bulunmuştu.

    ‘MUHALİFLERİN İSTEĞİNİ KABUL ETTİ'

    Kılıçdaroğlu'nun, muhaliflerin bu isteğini kabul ederek PM'yi olağanüstü toplaması dikkat çekti.

    Öte yandan, CHP Tüzüğü'nün 20. maddesinin 6. fıkrasında ise, "Genel Başkan doğrudan ya da Parti Meclisi üye tam sayısının beşte birinin gerekçe ve gündem belirterek yazılı istemde bulunması durumunda Parti Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırır" ifadesi yer alıyor.

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    Etiketler:
    PM, olağanüstü toplantı, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu
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