Gezi Parkı soruşturmasında Osman Kavala ve Memet Ali Alabora dahil 16 kişiye müebbet istemi

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Memet Ali Alabora ve Osman Kavala'nın da bulunduğu 16 şüpheliyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede tüm şüphelilerin "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması istendi.

© Fotoğraf : Youtube Memet Ali Alabora hakkında yakalama kararı: Hükümeti ortadan kaldırmaya çalışmakla suçlanıyor

İddianamede: Mücella Yapıcı, Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi, Memet Ali Alabora, Mine Özerden, Ali Hakan Altınay, Şerafettin Can Atalay ve Tayfun Kahraman'ın da isimleri var. 16 isim için de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ ORTADAN KALDIRMAYA TEŞEBBÜS'

Sözcü'den Can Özçelik'in haberine göre bu isimler "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs, mala zarar verme, nitelikli mala zarar verme, tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirilmesi, ibadethanelere zarar verme, 6136 sayılı yasaya muhalefet, nitelikli yağma, nitelikli yaralama, 2863 saylı yasaya muhalefetle" suçlanıyor.

2011 YILI VURGUSU

İddianame kapsamında 2013 yılındaki Gezi Parkı olayları anlatılıyor. Şüphelilerin söz konusu olayları 2011 yılından itibaren yönlendirmeye ve başlatmaya çalıştıkları savunuluyor. İddianamede ‘kalkışma' olarak yorumlanan Gezi Parkı eylemlerinin bu isimler tarafından finanse edildiği belirtiliyor ve bu isimlerin organizasyonun "tepe yönetiminde" oldukları savunuluyor.

İddianamede: şüphelilerden Yiğit Aksakoğlu ve Osman Kavala'nın halen tutuklu bulunduğu hatırlatıldı ve "Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Memet Ali Alabora, Gökçe Yılmaz Handan, Meltem Arıkan Hanzade, Hikmet Germiyanoğlu" hakkında da yakalama kararı bulunduğu vurgulandı.

© AFP 2018 / LOUISA GOULIAMAKI Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri, Kavala davasına bugün resmen müdahil oldu

Kavala ve Aksakoğlu dışındaki diğer şüphelilerin de tutuksuz şekilde yargılanacakları öğrenildi.

657 SAYFADAN OLUŞUYOR

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesine gönderien iddianame 657 sayfadan ve 3 bölümden oluşuyor. İddianamede Açık Toplum Vakfı'nın eylemlerdeki rolü de kapsamlı olarak anlatıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA MÜŞTEKİLER ARASINDA

İddianamede 746 da müşteki var. Müştekiler arasında dönemin bakanlar kurulu üyeleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bulunuyor.