Sözleşmeli öğretmenlik alımı için tarih belirlendi: Başvurular 26 Mart'ta başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2019 yılında 20 bin öğretmenin daha atanacağını duyurdu.
© Fotoğraf : İHA
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ise sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuruların, 26 Mart'ta başlayacağını açıkladı. Bakanlık internet sitesinde yapılan duyuruda başvuruların 26 Mart'ta yapılacağı belirtildi.
Yapılan açıklamada "Müracaatlar, 2017-2018 KPSS sonuçlarına göre alınacak olup, tercihlerin alınması ve atama işlemi ile ilgili tarihler daha sonra açıklanacaktır" denildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)