Sözleşmeli öğretmenlik alımı için tarih belirlendi: Başvurular 26 Mart'ta başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı 2019 yılında yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim açıkladı. MEB'in internet sitesinde yapılan açıklamaya göre Başvurular 26 Mart'ta başlıyor.

© Fotoğraf : İHA 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2019 yılında 20 bin öğretmenin daha atanacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ise sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuruların, 26 Mart'ta başlayacağını açıkladı. Bakanlık internet sitesinde yapılan duyuruda başvuruların 26 Mart'ta yapılacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada "Müracaatlar, 2017-2018 KPSS sonuçlarına göre alınacak olup, tercihlerin alınması ve atama işlemi ile ilgili tarihler daha sonra açıklanacaktır" denildi.