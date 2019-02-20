Çavuşoğlu: Cumhur İttifakı Türkiye'nin ve Türk milletinin bekasıdır

© AA / Kayhan Özer Cumhur İttifakı genişledi: 44 ilde AK Parti, 7 ilde MHP aday gösterdi

Çavuşoğlu, AK Parti Bodrum Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında yaptığı konuşmada, 31 Mart yerel seçimleri için Bodrum'u, Muğla'yı, İzmir'i ve tüm Türkiye'yi heyecanlı gördüğünü söyledi.

Bu seçimin gönül belediyeciliğinde dönüm noktası olacağını vurgulayan Çavuşoğlu, "İki şeyi keşfettim. Birincisi, artık vatandaş partisinden de olsa kendisine hizmet etmeyen adaylara oy vermeyecek. Vatandaş 'partimdendir' diye yıllardır oy verdiği belediye başkanlarının, şehrine ve kendisine hiç hizmet yapmadığının, enayi yerine konulduğunun farkında" diye konuştu.

'MİLLETİMİZİN KABULLENEMEDİĞİ TEK ŞEY TERÖRİSTLERDİR'

Cumhur İttifakı'nın "millet aklı" olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı Türkiye'nin ve Türk milletinin bekasıdır. Onun için kurulmuştur. Bugünkü zorlukları aşmak için. İstikrarımızı güçlendirmek, ülkemizi kalkındırmak, zorluklarla mücadele etmek için kurulmuştur. Sadece bugünü düşünerek kurulan bir ittifak değildir. Türkiye Cumhuriyeti'ni 2023, Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümüne ulaştırmak için kurulmuştur. 2053 vizyonuna, 2071 hedefine ulaştırmak için kurulmuştur. Vatanı milleti için ölmeye hazır vatan-millet sevdalıları tarafından kurulmuştur. Peki diğer ittifakı kim kurdu? Evet bazı siyasi partiler var. Demokrasi, esasen yeni sistem, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bu ittifakların önünü açtı. Milletvekilliği seçiminde de bu ittifaklar oldu. Böylelikle yüzde 10 seçim barajı gibi tartışmalar da ülkenin gündeminden kalktı. Çünkü herkesin Mecliste temsil edilmesi çok önemli. Biz buna önem veriyoruz. Ama milletimizin kabullenemediği tek şey teröristlerdir ve teröristlerin temsilcileridir".

Millet İttifakı'na ilişkin eleştirilerde bulunan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Zillet ittifakı Türkiye'ye hizmet edemez. Türkiye'de ne kadar vatan haini varsa, partileri söylemiyorum, yani bu ittifakın içindeki herkes vatan haini de demiyorum, bunlar lafı çarpıtmayı çok iyi biliyor, o yüzden altını çiziyorum. Bu siyasi partilerin dışında ne kadar vatan haini varsa zillet ittifakının içindedir. Doğru mu? Türkiye'yi bölmek isteyen ne kadar hain varsa bu ittifakın içindedir. Ne kadar terör örgütü varsa hepsi bu ittifakın içinde ve bu ittifakı destekliyor. PKK'sı, DHKP-C'si, TİKKO'su, bilumum ne kadar FETÖ'cüsü ve tüm terör örgütleri bu ittifakın içinde. Vatanını, milletini seven Bodrumlular, Muğlalılar, böylesine bir ittifaka, yani tüm hainlerin ve terör örgütlerinin, bölücülerin içinde olduğu bir ittifaka oy verir mi? Milletvekilliği seçiminde hepimiz istediğimiz partiye oy verebiliriz, adaya da oy verebiliriz. Cumhurbaşkanlığında da öyle. Ama yerel seçimde bu kriterlerin dışında esas, adayları da şöyle gözümüzün önüne alacağız ve şehri kime emanet edebiliriz öyle oy vereceğiz".