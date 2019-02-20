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20:53 20 Şubat 2019
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    Mansur Yavaş

    Mansur Yavaş: Kendimizi değil, kentimizi zengin edeceğiz

    © Fotoğraf : Youtube
    Türkiye
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    CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "Beypazarı'na gelen turistlerin hepsi Ayaş'tan geçiyor. Oradan alışveriş yapıyor. Biz kentimizi zengin edeceğiz diye uğraşıyoruz. Kendimizi zengin etmek için uğraşmıyoruz" dedi.

    Mehmet Özhaseki
    © AA / Sercan Küçükşahin
    'Özhaseki başta anketlerde Yavaş'ın önde olduğunu, sonra durumun lehine değiştiğini söyledi'
    Seçim çalışmaları kapsamında Sincan'daki, Ayaş Gökler Köyü Kültür ve Yardımlaşma Dernek üyeleriyle bir araya gelen Yavaş, burada yaptığı konuşmada, köylerde tarım ve hayvancılığı destekleyeceğini belirtti.

    Ankara'nın kırsalındaki ilçelerinde tarım ve hayvancılık alanında projeler üzerinde çalıştıklarını anlatan Yavaş, "Sebze Antalya'dan geliyor. Halbuki Beypazarı ve Ayaş ilçelerinde domates üretiliyor. Bunlarla ilgili incelemeleri yaptırıyoruz. Kırsal kalkınma projesiyle Ayaş'a, Nallıhan'a, Sincan'a ve Çubuk'a ne yapılabilir? Bunların hepsinin fizibilitesi ile birlikte projelerini çıkardık. Soğuk hava deposu, kesimhane, et entegre tesisleri yeni yasa ile tamamı büyükşehir belediyelerinin yetkisindedir" diye konuştu.

    Beypazarı'nı kalkındırdığına vurgulayan Yavaş, aynı şekilde Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi halinde Ankara'nın tüm ilçelerini kalkındıracağını bildirdi.

    'BİZ, KENTİMİZİ ZENGİN EDECEĞİZ DİYE UĞRAŞIYORUZ'

    Ankaralıların ekonomilerini iyileştirmek için ayrım yapmadan bütün ilçelerde aynı şekilde hizmet edeceğine işaret eden Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

    Mansur Yavaş
    © Fotoğraf : DHA
    CHP'nin Ankara adayı Yavaş: Ulus'u Prag gibi yapacağız
    "Beypazarı'na gelen turistlerin hepsi Ayaş'tan geçiyor. Oradan alışveriş yapıyor. Biz, kentimizi zengin edeceğiz diye uğraşıyoruz. Kendimizi zengin etmek için uğraşmıyoruz. Ayaşlılar olarak Beypazarı'ndaki gelişimi en iyi bilenler sizlersiniz. Bütün ilçelerinde belediye başkanlarımızla birlikte el ele Ankara'yı kalkındıracağız. Seçim bittikten sonra rozetimi çıkararak, hizmet etmeye başlayacağım. Bu işin parti ile alakası yok."

    'KİMSENİN EKMEĞİYLE OYNAMAYACAĞIZ'

    Sincan'da esnaf ziyaretlerinde bulunan Yavaş, gazetecilerin sorularını cevapladı.

    Bir gazetecinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olması halinde cemevlerinden ve HDP'lilerden oluşan 20 bin kişiyi işe alacağı yönünde iddiaların sorulması üzeri Yavaş, şu yanıtı verdi:

    "Siyasetin artık kirlenmesinden bıktık. Benim siyasi görüşüm ve ne yapacağım bellidir. İşçi falan çıkartmayacağız. Bunu sadece oradaki işçileri korkutmak için yapıyorlar. Ben şöyle bir örnek vereyim. 20 bin işçinin işten çıkarılma maliyeti 1 katrilyondur. Neden çıkarayım. Herkes evine ekmek götürüyor. Şöyle de bir örnek verirsem; insanları boşuna korkutmasınlar. Yenimahalle Belediyesi AK Parti'den CHP'ye geçmiş bir belediyedir. Burada böyle bir şey olmuş mu? İşçi çıkarılmış mı? Yani Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar Başkan kimseyi işten çıkarmadı, o denilen şahısları işe almadı. Mansur Yavaş mı alacak? Bu işçilerin zekasıyla alay etmektir. Biz kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız. Eğer örgüt üyesi falan arıyorlarsa, bunu söyleyenler önce kendi etraflarına baksınlar".

    Etiketler:
    Zenginlik, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, İYİ Parti, CHP, AK Parti, Mansur Yavaş, Ankara, Türkiye
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